Лестер – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии

Команды определят обладателя путевки в полуфинал

  • 21.03.2021 07:55
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Лестер – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
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В воскресенье, 21 марта, в Лестер на поле «Кинг Пауэр Стэдиум» состоится матч 1/4 финала Кубка Англии, в котором «Лестер» примет «Манчестер Юнайтед».

«Лестер»

Команда Брэндона Роджерса на своем кубковом пути в этом сезоне уже добилась двух выездных и одной домашней победы. В 1/32 финала «лисы» в гостях уверенно разобрались со «Сток Сити», забив четыре безответных гола. Затем также на выезде был повержен «Брентфорд» - 3:1. В 1/8-й «Лестер» играл на своем поле с «Брайтоном», и добиться итогового перевеса сумел лишь в компенсированное время встречи, когда единственным голом отметился Ихеаначо – 1:0.

Параллельно с участием в Кубке Англии подопечные Роджерса в английской Премьер-лиге уверенно удерживают за собой позицию в топ-4, что гарантирует команде выход в группу Лиги чемпионов. В 29-ти проведенных поединках она набрала 56 очков, добившись 17 побед при 5 ничьих и 7 поражениях.

На сегодня у «лис» имеется в АПЛ серия из трех матчей без поражений. 28 февраля дома они проиграли «Арсеналу» (1:3), после чего на выезде поделили очки с «Бернли» (1:1), затем также в гостях переиграли «Брайтон» (2:1) и в минувший уик-энд – 14 марта – дома разбили «Шеффилд Юнайтед» (5:0).

«Манчестер Юнайтед»

Команда Уле-Гуннара Сульшера, как и «Лестер», тоже имеет три победы в нынешнем розыгрыше Кубка Англии. Вот только все они были ею одержаны в родных стенах. На стадии 1/32 финала на «Олд Траффорд» капитулировал «Уотфорд» (1:0), затем там же пришел черед сдаться «Ливерпуля» (3:2), а в 1/8-й в логове «красных дьяволов» пал «Вест Хэм» (1:0), пропустивший решающий гол от Мактоминея на 97-й минуте поединка.

В таблице чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на немного опережает «Лестер». Он идет на второй позиции с 57 очками после 29 матчей (16 побед, 9 ничьих, 4 поражения). В АПЛ подопечные Сульшера в настоящий момент идут на серии из 9 матчей без поражений. Проиграв в последний раз 27 января дома «Шеффилд Юнайтед» (1:2), они затем добились 4 побед при 5 ничьих.

Заметим, что в середине текущей недели манкунианцы смогли успешно миновать стадию 1/8 финала в розыгрыше Лиги Европы. После домашней ничьей 1:1 они на поле «Милана» одержали победу 1:0, которая гарантировала им место среди восьми лучших кампании.

История встреч

Клубы провели между собой во всевозможных турнирах 30 матчей. В двух поединках победил «Лестер», в 20-ти – «Манчестер Юнайтед». 8 встреч завершились миром.

В текущем сезоне они провели тет-а-тет одну встречу в рамках 15 тура АПЛ. 26 декабря 2020 года поединок на «Кинг Пауэр Стэдиум» принес ничью 2:2.

Ориентировочные составы:

«Лестер»: Шмейхель, Фофана, Эванс, Сеюнджю Чаглар, Кастань, Ндиди, Тилеманс, Томас, Перес, Варди, Ихеаначо.

«Манчестер Юнайтед»: Хендерсон, Шоу, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Мактоминей, Фред, Погба, Бруну Фернандес, Джеймс, Гринвуд.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в этом матче победят гости, а потому нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 2.41 по линии Parimatch.

21 марта, воскресенье

«Лестер» - «Манчестер Юнайтед»
Лестер. «Кинг Пауэр Стэдиум». Начало – в 19:00
Прямая ТВ-трансляция – Setanta Sports
Прогноз Sport.ua – 1:2

 

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Источник — Sport.ua

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