В матче 1/4 финала Кубка Англии по футболу «Лестер» на своем поле обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:1.
События матча
|78'
|ГОЛ ! Мяч забил Келечи Ихеаначо (Лестер).
|52'
|ГОЛ ! Мяч забил Юри Тилеманс (Лестер).
|38'
|ГОЛ ! Мяч забил Поль Погба (Ман Юнайтед).
|24'
|ГОЛ ! Мяч забил Келечи Ихеаначо (Лестер).
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Источник — Sport.ua
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