Лестер обыграл Манчестер Юнайтед и вышел в полуфинал Кубка Англии

В поединке 1/4 финала Кубка Англии по футболу «Лестер» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:1 и вышел в полуфинал турнира. В 1/2 финала «Лестер» сыграет против «Саутгемптона».
«Лестер» — «Манчестер Юнайтед» — 3:1
Голы: Ихеаначо, 24, 78, Тилеманс, 52 — Гринвуд, 38
«Лестер»: Шмейхель, Эванс, Фофана, Сеюнджю, Кастань, Ндиди, Тилеманс, Олбрайтон, Перес (Прат, 73), Ихеаначо, Варди (Чоудури, 83).
«Манчестер Юнайтед»: Хендерсон, Магуайр, Уан-Биссака, Линделеф, Теллес (Шоу, 64), Погба (Мактомини, 64), Фред (Диалло, 84), Матич (Бруну Фернандеш, 64), ван де Бек (Кавани, 64), Марсьяль, Гринвуд.
Предупреждения: Магуайр (30), Олбрайтон (69), Мактомини (72), Эванс (76).
Источник — Sport.ua
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