Лестер
3 : 1
Ман Юнайтед
21.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Лестер обыграл Манчестер Юнайтед и вышел в полуфинал Кубка Англии

Келечи Ихеаначо отметился дублем

  • 21.03.2021 21:03
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Лестер обыграл Манчестер Юнайтед и вышел в полуфинал Кубка Англии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 1/4 финала Кубка Англии по футболу «Лестер» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:1 и вышел в полуфинал турнира. В 1/2 финала «Лестер» сыграет против «Саутгемптона».

«Лестер» — «Манчестер Юнайтед» — 3:1
Голы: Ихеаначо, 24, 78, Тилеманс, 52 — Гринвуд, 38

«Лестер»: Шмейхель, Эванс, Фофана, Сеюнджю, Кастань, Ндиди, Тилеманс, Олбрайтон, Перес (Прат, 73), Ихеаначо, Варди (Чоудури, 83).
«Манчестер Юнайтед»: Хендерсон, Магуайр, Уан-Биссака, Линделеф, Теллес (Шоу, 64), Погба (Мактомини, 64), Фред (Диалло, 84), Матич (Бруну Фернандеш, 64), ван де Бек (Кавани, 64), Марсьяль, Гринвуд.
Предупреждения: Магуайр (30), Олбрайтон (69), Мактомини (72), Эванс (76).

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Источник — Sport.ua

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