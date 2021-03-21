Челси – Шеффилд Юнайтед. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии

Любой трофей в «Челси» автоматически сделает дебютный сезон Тухеля в АПЛ сверхуспешным

  • 21.03.2021 01:28
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Челси – Шеффилд Юнайтед. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
© Getty Images/Global Images Ukraine

Последние выходные перед стартом квалификации к чемпионату мира-2022 в Англии решили провести под знаком смешанных кубковых состязаний. Пока одни команды принимают участие в Премьер-лиге, другие попытают счастья в баталиях национального Кубка. В категорию последних можно приписать лондонский «Челси» и «Шеффилд Юнайтед», которых в рамках турнирной таблицы чемпионата разделяет целая пропасть, однако в наиболее древнем состязании в истории мирового футбола такие категории теряют любой вес.

«Челси»

Томас Тухель поднял «синих» с колен. Об этом уже можно достаточно открыто заявлять, не боясь при этом совершенно никаким образом преуменьшить или преувеличить достижения немецкого специалиста на посту главного тренера лондонского клуба. «Пенсионеры» в последних поединках «эпохи Лампарда» больше испытывали муки, чем непосредственно играли в футбол, поэтому и облегчение обстановки вокруг команды выглядит со стороны настолько значительным. Однако, необходимо отдать должное и англичанину – победы над «Моркам» (4:0) и «Лутон Таун» (3:1) на предыдущих стадиях принадлежат его тренерскому уму.

Нынче «Челси» играет совершенно в другой футбол, чем это было при Лампарде, однако от фанатов иногда прилетает критика в том, что матчи их любимой команды недостаточно результативны. Забавно наблюдать за подобными реакциями, учитывая тот факт, что «синие» не проигрывают уже более двух месяцев, хотя в конце прошлого года если и побеждали, то этот успех можно было праздновать вплоть до окончания последующей серии поражений. Но в данный момент сезона об этом грустном периоде уже все благополучно забыли, и для «пенсионеров» актуальной является борьба сразу на три фронта. Многовато, как для перегруженного сезона, но что-то подсказывает, что Тухелю исключительно доставляет удовольствие работать в таких условиях.

«Шеффилд Юнайтед»

Команда под руководством Пола Хекингботтома с максимально возможной, но все еще не абсолютной, долей вероятности покинет «элиту» английского футбола по итогам текущего сезона. Вопрос состоит только в том, когда мы об этом узнаем окончательно. «Клинки» показали признаки жизни в четырех матчах АПЛ 2021 года, но это всего лишь позволило им набрать 14 очков, и не остаться с позорными двумя пунктами в подвале турнирной таблицы. Есть два достижения, на которые еще может реально претендовать «Шеффилд Юнайтед». Это уход с последней строчки на предпоследнюю, и хоть какие-то успехи в Кубке Англии.

Будем честны, обе эти задачи в данный момент сезона лежат в области фантастики, но никто не мешает команде Хекингботтома выложиться на один отдельно взятый матч кубкового состязания, и выбить явного фаворита. Однако, дополнительная проблема в данном контексте состоит также и в отсутствии психологии победителя у команды в матчах против серьезных оппонентов. Унизительные 0:5 от «Лестера» на прошлых выходных оптимизма в этом плане явно не добавляют. И это мы еще не говорим об очных баталиях этого сезона против «Челси», в которых было пропущено уже шесть мячей.

Статистика

Предыдущая встреча между командами проходила на поле «Шеффилд Юнайтед», и завершилась победой «Челси» со счетом 2:1.

«Челси» имеет уверенную статистику выступлений в домашних поединках в текущем сезоне. Команде не всегда удается добиваться максимального результата, но при этом ее фанаты лишь дважды уходили от телеэкранов с абсолютно отсутствующим настроением. Да и то, после матчей против наиболее вероятного будущего и действующего чемпионов страны.

В статистике «Шеффилд Юнайтед» сложно отличить гостевые матчи от домашних из-за большого уровня совпадений в их исходах. «Клинки» не могут распечатать ворота соперников за пределами родного стадиона уже четыре матча кряду, и имеют все шансы продлить эту неудачную серию.

Ориентировочные составы

«Челси»: Аррисабалага – Эмерсон, Зума, Рюдигер, Чилвелл – Гилмор, Канте – Хадсон-Одои, Пулишич, Зийех – Вернер.

«Шеффилд Юнайтед»: Рамсдейл – Брайан, Башем, Болдок – Лав, Флек, Ландстрем, Богл – Муссе, Шарп, Брюстер.

Прогноз на матч

Мы считаем, что в данном поединке команда Тухеля сделает шаг в следующий раунд, но обязательная для кубковых матчей против заведомо более слабых соперников ротация скажется на надежности в ее обороне. В таких условиях, ставка «Обе команды забьют и победит Челси» за 3,45 от Favbet выглядит достойным предложением.

21 марта, воскресенье

Челси – Шеффилд Юнайтед
Лондон. «Стэмфорд Бридж». 15:30
ТВ-трансляция на телеканале «Setanta Sports»
Прогноз Sport.ua — 4:1
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Источник — Sport.ua

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