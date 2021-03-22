В матче 1/4 финала Кубка Англии по футболу «Челси» на своем поле обыграл «Шеффилд Юнайтед» со счетом 2:0.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Хаким Зиеш (Челси).
|24'
|ГОЛ ! Автогол забил Оливер Норвуд (Челси).
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Источник — Sport.ua
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