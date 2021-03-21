Челси
2 : 0
Шеффилд Юнайтед
21.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Очередная победа Тухеля. Челси вышел в полуфинал Кубка Англии

«Синие» всухую обыграли «Шеффилд Юнайтед»

  • 21.03.2021 17:26
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Очередная победа Тухеля. Челси вышел в полуфинал Кубка Англии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 1/4 финала Кубка Англии «Челси» под руководством немецкого тренера Томаса Тухеля обыграл «Шеффилд Юнайтед» со счетом 2:0. Автоголом отметился Норвуд, точку в матче поставил Зиеш на 90-й минуте.

«Челси» — «Шеффилд Юнайтед» — 2:0
Голы: Норвуд, 24, автогол, Зиеш, 90

«Челси»: Аррисабалага, Эмерсон, Чилуэлл, Кристенсен (Аспиликуэта, 63), Зума, Ковачич, Маунт, Гилмор (Зиеш, 72), Пулишич (Канте, 83), Хадсон-Одои (Хавертц, 72), Жиру (Джеймс, 63).
«Шеффилд Юнайтед»: Рэмсдейл, Стивенс, Болдок, Ягелка, Богл (Муссе, 90), Флек, Осборн, Ландстрем, Норвуд (Брюстер, 79), Макберни (Берк, 75), Макголдрик.

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Источник — Sport.ua

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