28-й тур
Реал Сосьедад
0 : 0
Барселона
21.03.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

Реал Сосьедад - Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Каталонцы попробуют в третий раз в сезоне обыграть сан-себастьянцев

  • 20.03.2021 20:08
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Реал Сосьедад - Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
© FC Barcelona

В воскресенье, 21 марта, в Сан-Себастьяне на поле стадиона «Аноэта» состоится матч 28 тура испанской Примеры, в котором «Реал Сосьедад» примет «Барселону».

«Реал Сосьедад»

Команда Иманола Альгуасиля в таблице чемпионата Испании занимает 5 место. В ее активе 45 очков после 27 проведенных матчей (12 побед, 9 ничьих, 6 поражений). В таблице сезона по достижениям в родных стенах сан-себастьянцы занимают 6-е место. В 13 сыгранных дома встречах они набрали 23 пункта, добившись 6 побед при 5 ничьих и двух поражениях.

В рамках национального чемпионата «Реал Сосьедад» на своем поле в последний раз проигрывал 22 декабря, когда уступил «Атлетико» - 0:2. Однако не так и давно, а точнее – 18 февраля, «бело-голубые» в родных стенах были крупно биты «Манчестер Юнайтед» в первой игре 1/16 финала Лиги Европы (0:4), что, как оказалось, предопределило их дальнейший вылет из турнира.

В целом же, подопечные Альгуасиля подходят к матчу, имея в пассиве поражение в предыдущем туре Примеры на выезде от «Гранады» (0:1). До этой неудачи они сразу в семи встречах кряду горечи неудач не знали – 4 победы и 3 ничьи.

«Барселона»

Команда Рональда Кумана в гости к сан-себастьянцам отправится в статусе второй команды таблицы испанского чемпионата. В 27 матчах она набрала 59 очков (18 побед,5 ничьих, 4 поражения). По успехам на выезде у «сине-гранатовых» третий по Примере показатель -28 пунктов после 13 сыгранных поединков (9 побед, 1 ничья, 3 поражения).

На сегодня у «Барселоны» продолжается выездная победная серия, которая насчитывает 8 матчей. В последний раз она оступилась в гостях 5 декабря прошлого года, когда проиграла 0:1 «Кадису». К слову, после того фиаско «блаугранас» не проигрывают не только вне родного «Камп Ноу», а и вообще, имея серию из 17 поединков без поражений (14 побед, 3 ничьих). В четырех крайних встречах парни Кумана добились побед, обыграв поочередно «Эльче» (3:0 дома), «Севилья» (0:2 в гостях), «Осасуна» (2:0 на выезде) и «Уэска» (4:1 дома).

Впрочем, не все так гладко у «Барселоны» в последнее время. Напомним, 10 февраля она проиграла в гостях «Севилье» (0:2) в первом матче полуфинала Кубка Испании, правда дома в ответной игре взяла реванш 3:0 и прошла в финал. А 16 февраля «сине-гранатовых» в родных стенах в матче 1/8-й Лиги чемпионов разбил «ПСЖ» (1:4), чем заложил основание под свой последующий выход в следующий этап (ответная встреча в Париже, вспомним, принесла ничью 1:1).

История встреч

Соперники  провели между собой в чемпионате Испании 62 матча. На счету у «Реал Сосьедада» 10 побед, «Барселона» выиграла в 38 поединках. 14 встреч завершились вничью.

Встреча первого круга текущего сезона в Примере, которая состоялась 16 декабря в столице Каталонии, завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

К слову, 13 января этого года команды выясняли отношения между собой в полуфинале Суперкубка Испании. Основное и дополнительное время завершились вничью 1:1, а в серии послематчевых 11-метровых победила «Барселона» - 3:2.

Ориентировочные составы:

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Горосабель, Субельдиа, Ле Норман, Монреаль, Давид Сильва, Ильярраменди, Мерино, Порту, Исак, Оярсабаль.

«Барселона»: тер Штеген, Де Йонг, Ленгле, Мингуэса, Альба, Педри, Бускетс, Дест, Дембеле, Месси, Гризманн.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в этом матче победят гости, а потому нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 2.01 по линии Parimatch.

21 марта, воскресенье

«Реал Сосьедад» - «Барселона»
Сан-Себастьян. Стадион «Аноэта». Начало – в 22:00
Прямая ТВ-трансляция – MEGOGO
Прогноз Sport.ua – 0:2

 

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Источник — Sport.ua

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