В поединке 28-го тура чемпионата Испании по футболу «Барселона» на выезде разгромила «Реал Сосьедад» со счетом 6:1. В составе каталонской команды дублями отметились Лионель Месси и Сержиньо Дест.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Реал Сосьедад» — «Барселона» — 1:6
Голы: Барренечеа — Гризманн, 37, Дест, 43, 53, Месси, 56, 89, Дембеле, 71
События матча
|89'
|ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Барселона).
|77'
|ГОЛ ! Мяч забил Андер Барренечеа (Реал Сосьедад).
|71'
|ГОЛ ! Мяч забил Усман Дембеле (Барселона).
|56'
|ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Барселона).
|53'
|ГОЛ ! Мяч забил Серджино Дест (Барселона).
|43'
|ГОЛ ! Мяч забил Серджино Дест (Барселона).
|37'
|ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Барселона).
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Источник — Sport.ua
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