28-й тур
Реал Сосьедад
1 : 6
Барселона
21.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Дубли Месси и Деста. Барселона отправила 6 мячей в ворота Реала Сосьедад

21 марта прошли матчи 28-го тура чемпионата Испании

  • 21.03.2021 23:59
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  • 2 комментария
Дубли Месси и Деста. Барселона отправила 6 мячей в ворота Реала Сосьедад
© Getty Images/Global Images Ukraine

21 марта прошли матчи 28-го тура чемпионата Испании.

«Барселона» отправила 6 мячей в ворота «Реала Сосьедад». Дубли оформили Месси и Дест.

Топ лидеров Ла Лиги: «Атлетико» (66), «Барселона» (62), «Реал» (60), «Севилья» (55), «Реал Сосьедад», «Бетис» (по 45), «Вильярреал» (43).

Ла Лига. 28-й тур

«Реал Сосьедад» – «Барселона» – 1:6

Голы: Барренечеа, 77 – Гризманн, 37, Дест, 43, 53, Месси, 56, 89, Дембеле, 71.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Горосабель (Янузай, 61), Ле Норман, Порту (Барренечеа, 61), Мерино, Субельдия (Саньян, 83), Гевара, Субименди (К.Фернандес, 72), Оярсабаль, Исак (Баутиста, 83), Меркеланс.

«Барселона»: тер Штеген, Жорди Альба, Лангле, Мингеса, Дест (Тринкан, 84), Бускетс (Араухо, 67), де Йонг, Месси, Гризманн (Пуч, 85), Дембеле (Брэйтуэйт, 79), Педри (Мориба, 68).

Предупреждения: Субименди, 9. Бускетс, 27. Субельдия, 79. Брэйтуэйт, 88. К.Фернандес, 90+4.

Судья: Мунуэра Монтеро (Испания).

21 марта. Сан-Себастьян. Стадион «Аноэта».

Турнирная таблица Ла Лиги

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 22.03.2021 00:25
    0
    Поздравляю Барселону с победой! А главное с красивой уверенной игрой! Месси, как всегда красавец! Два мяча забил сам, плюс отдал одну голевую передачу! Месси, на первом месте среди бомбардиров - 23 мяча, а также в лидерах по голевым передачам! Так держать!
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    MrchMdnss
    online
      MrchMdnss, 22.03.2021 00:19
    -2
    да и в двух матчах против Парижа были фаворитами у буков
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    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 22.03.2021 00:25
    0
    Поздравляю Барселону с победой! А главное с красивой уверенной игрой! Месси, как всегда красавец! Два мяча забил сам, плюс отдал одну голевую передачу! Месси, на первом месте среди бомбардиров - 23 мяча, а также в лидерах по голевым передачам! Так держать!
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