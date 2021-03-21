Дубли Месси и Деста. Барселона отправила 6 мячей в ворота Реала Сосьедад

21 марта прошли матчи 28-го тура чемпионата Испании.
«Барселона» отправила 6 мячей в ворота «Реала Сосьедад». Дубли оформили Месси и Дест.
Топ лидеров Ла Лиги: «Атлетико» (66), «Барселона» (62), «Реал» (60), «Севилья» (55), «Реал Сосьедад», «Бетис» (по 45), «Вильярреал» (43).
Ла Лига. 28-й тур
«Реал Сосьедад» – «Барселона» – 1:6
Голы: Барренечеа, 77 – Гризманн, 37, Дест, 43, 53, Месси, 56, 89, Дембеле, 71.
«Реал Сосьедад»: Ремиро, Горосабель (Янузай, 61), Ле Норман, Порту (Барренечеа, 61), Мерино, Субельдия (Саньян, 83), Гевара, Субименди (К.Фернандес, 72), Оярсабаль, Исак (Баутиста, 83), Меркеланс.
«Барселона»: тер Штеген, Жорди Альба, Лангле, Мингеса, Дест (Тринкан, 84), Бускетс (Араухо, 67), де Йонг, Месси, Гризманн (Пуч, 85), Дембеле (Брэйтуэйт, 79), Педри (Мориба, 68).
Предупреждения: Субименди, 9. Бускетс, 27. Субельдия, 79. Брэйтуэйт, 88. К.Фернандес, 90+4.
Судья: Мунуэра Монтеро (Испания).
21 марта. Сан-Себастьян. Стадион «Аноэта».
Турнирная таблица Ла Лиги
Источник — Sport.ua
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