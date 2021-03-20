Открытие сезона. Карацев выиграл турнир в Дубае

Крупнейший титул в карьере российского теннисиста

  • 20.03.2021 18:54
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Открытие сезона. Карацев выиграл турнир в Дубае
© Getty Images/Global Images Ukraine. Аслан Карацев

Россиянин Аслан Карацев (№42 ATP) стал победителем турнира ATP Tour 500 в Дубае.
 
В матче за титул Карацев обыграл южноафриканца Ллойда Харриса (№81 ATP).
 
Дубай. Финал
Аслан Карацев (Россия) – Ллойд Харрис (ЮАР) – 6:3, 6:2
 
Стоит отметить, что это был первый финал в карьере Карацева. С новой недели он сделает скачок на 27-е место в мировом рейтинге.
 
Харрис провел второй финал на уровне ATP, оба проиграл теннисистам из России. Ллойд благодаря выходу в финал обновит личный рекорд, поднявшись на 52-е место.

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Источник — Sport.ua

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