Открытие сезона. Карацев выиграл турнир в Дубае

Россиянин Аслан Карацев (№42 ATP) стал победителем турнира ATP Tour 500 в Дубае.
В матче за титул Карацев обыграл южноафриканца Ллойда Харриса (№81 ATP).
Дубай. Финал
Аслан Карацев (Россия) – Ллойд Харрис (ЮАР) – 6:3, 6:2
Стоит отметить, что это был первый финал в карьере Карацева. С новой недели он сделает скачок на 27-е место в мировом рейтинге.
Харрис провел второй финал на уровне ATP, оба проиграл теннисистам из России. Ллойд благодаря выходу в финал обновит личный рекорд, поднявшись на 52-е место.
Источник — Sport.ua
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