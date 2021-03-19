Обновил рекорд. Президент украинского клуба вышел на поле в 55 лет

55-летний футболист Николай Лиховидов, президент клуба «Реал Фарма» (Одесса), обновил возрастной рекорд в украинском чемпионате.

Он вышел на замену в гостевом матче Второй лиги против «Металлурга» из Запорожья (1:3).

Лиховидов появился на поле в концовке игры, и собственный рекорд самого возрастного игрока профессионального футбола Украины поднял на еще большую высоту.

Вторая лига. 13-й тур

«Металлург» (Запорожье) – «Реал Фарма» (Одесса) – 3:1

Голы: Борисенко, 37, Сидоров, 45, Шалфеев, 53 – Гранчар, 68.

Запорожье, стадион «Славутич-Арена», 19 марта.