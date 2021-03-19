13-й тур
ГФК Металлург
3 : 1
Реал Фарма
19.03.2021, FT

Обновил рекорд. Президент украинского клуба вышел на поле в 55 лет

Николай Лиховидов вышел на замену за «Реал Фарма» против «Металлурга» Зп

  • 19.03.2021 23:35
  • 1325 просмотров
  • 2 комментария
Обновил рекорд. Президент украинского клуба вышел на поле в 55 лет
© ФК Реал Фарма. Николай Лиховидов

55-летний футболист Николай Лиховидов, президент клуба «Реал Фарма» (Одесса), обновил возрастной рекорд в украинском чемпионате.

Он вышел на замену в гостевом матче Второй лиги против «Металлурга» из Запорожья (1:3).

Лиховидов появился на поле в концовке игры, и собственный рекорд самого возрастного игрока профессионального футбола Украины поднял на еще большую высоту.

Вторая лига. 13-й тур

«Металлург» (Запорожье) – «Реал Фарма» (Одесса) – 3:1

Голы: Борисенко, 37, Сидоров, 45, Шалфеев, 53 – Гранчар, 68.

Запорожье, стадион «Славутич-Арена», 19 марта.

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Комментарии
    BekXan
      BekXan, 20.03.2021 00:47
    0
    Это всё конечно прикольно но вопрос нафига на замену?
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 20.03.2021 00:04
    +1
    Молодчинка, здоров'я і довгих років життя!!!
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 20.03.2021 00:04
    +1
    Молодчинка, здоров'я і довгих років життя!!!
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 20.03.2021 00:47
    0
    Это всё конечно прикольно но вопрос нафига на замену?
    Ссылка
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