Обновил рекорд. Президент украинского клуба вышел на поле в 55 лет

55-летний футболист Николай Лиховидов, президент клуба «Реал Фарма» (Одесса), обновил возрастной рекорд в украинском чемпионате.
Он вышел на замену в гостевом матче Второй лиги против «Металлурга» из Запорожья (1:3).
Лиховидов появился на поле в концовке игры, и собственный рекорд самого возрастного игрока профессионального футбола Украины поднял на еще большую высоту.
Вторая лига. 13-й тур
«Металлург» (Запорожье) – «Реал Фарма» (Одесса) – 3:1
Голы: Борисенко, 37, Сидоров, 45, Шалфеев, 53 – Гранчар, 68.
Запорожье, стадион «Славутич-Арена», 19 марта.
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