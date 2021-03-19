Металлург Зп – Реал Фарма. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

19 марта в 14:00 проходит поединок 13-го тура Второй лиги.
Смотрите видеотрансляцию матча «Металлург» Запорожье – «Реал Фарма».
События матча
|68'
|ГОЛ ! Мяч забил Вадим Гранчар (Реал Фарма).
|53'
|ГОЛ ! Мяч забил Егор Шалфеев (ГФК Металлург).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Алексей Сидоров (ГФК Металлург).
|37'
|ГОЛ ! Мяч забил Владислав Борисенко (ГФК Металлург).
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Источник — Sport.ua
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