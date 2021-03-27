13-й тур
ГФК Металлург
3 : 1
Реал Фарма
19.03.2021, FT

ВИДЕО. Невероятный промах. Во Второй лиге игрок не забил в пустые ворота

Курьезный момент произошел в матче между «Металлургом» и «Реал Фарма»

  • 27.03.2021 04:50
  • 377 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Невероятный промах. Во Второй лиге игрок не забил в пустые ворота
© ФК Металлург Запорожье

Курьезный момент произошел в матче 13-го тура Второй лиги между командами «Металлург» Запорожье и «Реал Фарма» Одесса (3:1).

На 80-й минуте футболист одесского клуба Павел Малицкий промазал мимо пустых ворот. Мяч ушел выше перекладины.

ВИДЕО. Невероятный промах во Второй лиге. 

 

Видеообзор матча

События матча
68' ГОЛ ! Мяч забил Вадим Гранчар (Реал Фарма).
53' ГОЛ ! Мяч забил Егор Шалфеев (ГФК Металлург).
45' ГОЛ ! Мяч забил Алексей Сидоров (ГФК Металлург).
37' ГОЛ ! Мяч забил Владислав Борисенко (ГФК Металлург).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    ass36
    online
      ass36, 27.03.2021 05:15
    0
    Его нужно в Шахтер, Брандау стабильно такие гадил моменты, и был в почете у Мистера.
    Ссылка
    ass36
    online
      ass36, 27.03.2021 05:15
    0
    Его нужно в Шахтер, Брандау стабильно такие гадил моменты, и был в почете у Мистера.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности