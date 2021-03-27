ВИДЕО. Невероятный промах. Во Второй лиге игрок не забил в пустые ворота

Курьезный момент произошел в матче 13-го тура Второй лиги между командами «Металлург» Запорожье и «Реал Фарма» Одесса (3:1).
На 80-й минуте футболист одесского клуба Павел Малицкий промазал мимо пустых ворот. Мяч ушел выше перекладины.
ВИДЕО. Невероятный промах во Второй лиге.
Видеообзор матча
События матча
|68'
|ГОЛ ! Мяч забил Вадим Гранчар (Реал Фарма).
|53'
|ГОЛ ! Мяч забил Егор Шалфеев (ГФК Металлург).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Алексей Сидоров (ГФК Металлург).
|37'
|ГОЛ ! Мяч забил Владислав Борисенко (ГФК Металлург).
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Источник — Sport.ua
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