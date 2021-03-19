Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «А за что критиковать Динамо и Шахтер»

Известный эксперт подвел итоги выступления украинских команд в еврокубках

  • 19.03.2021 20:17
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Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «А за что критиковать Динамо и Шахтер»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный после вылета «Динамо» и «Шахтера» из Лиги Европы подытожил выступление украинских клубов в еврокубках.

«Необходимо поблагодарить наших грандов за их участие в еврокубках и за то, что они дошли до 1/8 финала Лиги Европы. А мало, кто мог предположить, что наши клубы так далеко дойдут. Критиковать легко! Сейчас в прессе столько критики! Давайте уберем эмоции и скажем спасибо, что «Динамо» и «Шахтер» нам подарили еврокубковую весну. Мы увидели по ходу этой еврокубковой кампании классных соперников, хорошую игру наших команд. Были и хорошие результаты.

После жеребьевки Лиги чемпионов мало кто верил, что «Шахтер» и «Динамо» обеспечат себе еврокубковую весну, но наши команды это сделали. Кто мог подумать, что «горняки» дважды обыграют «Реал» и не проиграют «Интеру»? Мало кто думал и говорил, что киевляне пройдут «Брюгге»!

«Динамо» и «Шахтер» - молодцы. Критиковать легко! Но собака лает – караван идет. Я думаю, нужно сказать спасибо, что в этой сложной ситуации владельцы клубов вкладывают деньги в футбол. Пока экономика Украины не поднимется, говорить о развитии футбола в стране нет смысла. Сегодня говорят уже о создании Суперлиги Европы! Почему? Потому что «мерседесы» хотят участвовать в одном соревновании не с «запорожцами», а с «мерседесами». Они хотят соревноваться с финансово состоятельными клубами. Они создают свою Суперлигу и она, наверное, будет реализована. Нужно сказать спасибо, что наши клубы играют в еврокубках и играют достойно. Как по мне, киевляне здорово сыграли на выезде с «Барселоной». А «Шахтер» здорово сыграл с «Реалом» и «Интером». Давайте говорить честно! Я не работаю не в одной из команд, но просто не люблю критиканство! Я тоже критикую наши команды за какие-то моменты в их игре. Я критикую их за то, что они не умеют персонально держать игроков в своей штрафной. Но у наших клубов есть много и позитивных моментов, о которых я говорю с позиции тренера.

А за что критиковать? За то, что молодые ребята получают такой опыт. Это здорово, что они получают такой опыт. А можем ли мы пригласить в наши клубы топовых футболистов? Нет! Они все хотят в Англии, Италии, Испании, Германии, Франции играть. Хотя до 2013 года, когда был расцвет УПЛ, это было возможно.

Сейчас нам нужен рост экономики, чтобы люди имели рабочие места и нормально зарабатывали. Нужны нормальные зарплаты и пенсии людям всех профессий. Нам нужен рост экономики! Когда поднимется экономика, будут желающие вкладывать деньги в футбол. Вот сейчас Александр Ярославский хочет возродить «Металлист» и спасибо ему за это. Но таких желающих мало, их единицы. Нам бы сохранить тех, кто сейчас вкладывает средства в футбол.

Тем более сейчас локдауны, идет борьба с коронавирусом. Откуда этот негатив? Почему мало кто говорит о позитивных моментах? Мы все время думаем, что мы самые умные в этом мире. Нужно реально смотреть на ситуацию, которая есть! Спасибо нашим клубам за их игру в еврокубковом сезоне! Вы достойно представили Украину! Вы молодцы!

Сегодня самые большие деньги находятся в английском футболе, поэтому пять их команд продолжают играть в еврокубках. В Англии большие деньги. Самые лучшие игроки и тренеры мечтают защищать цвета английских команд. А итальянцы представлены на данном этапе еврокубков одной «Ромой»! А где испанские «Барселона», «Атлетико» и «Севилья»? А дело в том, что уровень финансирования английских клубов выше!

Надо быть объективными: нельзя все время требовать прыгать выше головы. Это может иногда удаваться, как загребскому «Динамо» в матче с «Тоттенхэмом», как в 2004-м году «Порту» Моуринью удалось выиграть Лигу чемпионов. «Порту» и в этом сезоне порадовало сенсацией, выбив «Ювентус» с Роналду. Это исключение из правил, а не система.

Прежде чем предъявлять претензии украинским клубам за игру в еврокубках, нужно масштабнее смотреть на развитие футбола, как в Украине, так и во всем мире». 

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Forever_smart
    online
      Forever_smart, 19.03.2021 20:43
    0
    Когда команда доходит до 1\8, то всегда хочется чего-то большего. Тем более что соперник не из грандов. А достичь чего-то большего нужно прежде всего работоспособностью, смелостью и нестандартностью на поле. Работоспособность нужна что-бы умело перекусывать атаки соперника. А смелость и нестандартность нужна при атаке. Уныло перекатывать мяч в середине поля - много ума не надо. НЕТ обострений - НЕТ шансов на успех.
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    axylinam
    online
      axylinam, 19.03.2021 20:32
    0
    Грозный это скользкая спартаковская подстилка,народ критикует наши команды не за поражения,а за унылую,медленную и трусливую игру,
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    Вова Бойко
    online
      Вова Бойко, 19.03.2021 20:28
    +1
    Мало зараз таких адекватних експертів як Грозний! Респект!
    Ссылка
    Вова Бойко
    online
      Вова Бойко, 19.03.2021 20:28
    +1
    Мало зараз таких адекватних експертів як Грозний! Респект!
    Ссылка
    Forever_smart
    online
      Forever_smart, 19.03.2021 20:43
    0
    Когда команда доходит до 1\8, то всегда хочется чего-то большего. Тем более что соперник не из грандов. А достичь чего-то большего нужно прежде всего работоспособностью, смелостью и нестандартностью на поле. Работоспособность нужна что-бы умело перекусывать атаки соперника. А смелость и нестандартность нужна при атаке. Уныло перекатывать мяч в середине поля - много ума не надо. НЕТ обострений - НЕТ шансов на успех.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 19.03.2021 20:32
    0
    Грозный это скользкая спартаковская подстилка,народ критикует наши команды не за поражения,а за унылую,медленную и трусливую игру,
    Ссылка
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