Тренер Милана: «Мы заслуживали выйти дальше»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился впечатлениями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» (поражение 0:1):

«Мы огорчены, потому что в двух матчах сыграли как классная команда. Могли забить в первом тайме. На мой взгляд, мы заслуживали того, чтобы выйти дальше, надо было только чуть больше выложиться. В двух матчах мы много чего сделали как надо. Но два пропущенных гола в значительной мере стали следствием наших собственных ошибок. Вот что огорчает.

К сожалению, оба матча мы провели не в оптимальном составе. Если бы у нас хотя бы в запасе были сегодня Манджукич, Ребич или Леау, это могло бы повлиять на заключительную часть игры. Мы были очень близко. Но надо было найти в себе чуть больше сил.

Мне не в чем упрекнуть своих игроков после двух матчей, в которых они проявили характер, самоотверженность, храбрость и класс. Очевидно, в некоторых моментах надо было напористее сыграть у чужих ворот. Но в целом я очень доволен тем, как играла команда».