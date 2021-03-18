Милан
0 : 1
Ман Юнайтед
18.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Гол Погба принес победу. Ман Юнайтед прошел Милан и вышел в 1/4 финала

18 марта состоялась ответная встреча 1/8 финала Лиги Европы

  • 18.03.2021 23:59
  • 561 просмотр
  • 2 комментария
Гол Погба принес победу. Ман Юнайтед прошел Милан и вышел в 1/4 финала
© Getty Images/Global Images Ukraine. Погба и Кессье

18 марта состоялась ответная встреча 1/8 финала Лиги Европы,

«Милан» дома проиграл клубу «Манчестер Юнайтед» (0:1). Гол Поля Погба принес победу команде из Англии, и «Ман Юнайтед» вышел в 1/4 финала.

Лига Европы

«Милан» (Италия) – «Манчестер Юнайтед» (Англия) – 0:1

Гол: Погба, 48.

Первый матч – 1:1

События матча
48' ГОЛ ! Мяч забил Поль Погба (Ман Юнайтед).
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Real Trent
    online
      Real Trent, 19.03.2021 00:43
    0
    На фото представители итальянского и английского футбольных клубов)
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 19.03.2021 00:08
    +1
    Приятно когда макаронников таким брутальным дворовым голом вышибают!
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 19.03.2021 00:08
    +1
    Приятно когда макаронников таким брутальным дворовым голом вышибают!
    Ссылка
    Real Trent
    online
      Real Trent, 19.03.2021 00:43
    0
    На фото представители итальянского и английского футбольных клубов)
    Ссылка
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