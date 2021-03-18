Гол Погба принес победу. Ман Юнайтед прошел Милан и вышел в 1/4 финала

18 марта состоялась ответная встреча 1/8 финала Лиги Европы,
«Милан» дома проиграл клубу «Манчестер Юнайтед» (0:1). Гол Поля Погба принес победу команде из Англии, и «Ман Юнайтед» вышел в 1/4 финала.
Лига Европы
«Милан» (Италия) – «Манчестер Юнайтед» (Англия) – 0:1
Гол: Погба, 48.
Первый матч – 1:1
События матча
|48'
|ГОЛ ! Мяч забил Поль Погба (Ман Юнайтед).
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Источник — Sport.ua
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