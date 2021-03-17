Милан
0 : 0
Ман Юнайтед
18.03.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

Милан – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги Европы

Итальянцы играют дома после ничьей на выезде, но больше шансов почему-то у англичан

  • 17.03.2021 20:33
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Милан – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги Европы
© Getty Images/Global Images Ukraine

18 марта состоится ответная встреча 1/8 финала Лиги Европы, в которой «Милан» примет «Манчестер Юнайтед». Матч состоится на стадионе «Сан-Сиро», стартовый свисток немецкого арбитра Феликса Брыха прозвучит в 22:00 по Киеву.
 
Неделю назад команды сыграли 1:1 в Англии и этот счет вроде как должен делать итальянцев фаворитами, но букмекеры считают по-другому. На данный момент проход МЮ в 1/4 финала оценен коэффициетом 1.69, аналогичный показатель у «Милана» – 2.26. Конечно, разница не такая, как в парах с участием украинских клубов, но все же она есть.
 
А что же команды показали неделю назад? «Милан» удивил вначале, но все же англичане сумели взять игру под контроль. «Красные дьяволы» открыли счет первыми, а пропустили уже под самый занавес встречи. Нужно отметить, что «красно-черные» после пропущенного играли гораздо активнее. Сейчас можно сказать, что не будь того злополучного гола Кьера, команда Уле Гуннара Сульшера была бы намного большим фаворитом. 
 
В четырех из пяти матчах команд на «Сан-Сиро» хозяева брали верх над «Манчестер Юнайтед». И только в последней на данный момент встрече английский клуб сумел прервать эту неприятную традицию. В 2010-м году в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов МЮ выиграл со счетом 3:2, а потом дома разбил «Милан» 4:0. К слову, в обоих матчах Уэйн Руни оформил по дублю, а в «Милане» тогда в аренде бегал Дэвид Бэкхем.
 
В предстоящей встрече в составе гостей на поле мы не увидим Кавани, Мату, Джонса и Марсьяля. Но вернулись ван де Бек, Погба и Де Хеа. Хозяева не смогут выставить Манджукича и Мальдини-младшего. Также под вопросом Леао.

Ориентировочные составы:
 
«Милан»: Доннарумма, Калабрия, Томори, Кьер, Эрнандес, Мейте, Кессье, Салемакерс, Чалханоглу, Крунич, Леао.
 
«Манчестер Юнайтед»: Хендерсон, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу, Мактоминай, Фред, Джеймс, Фернандеш, Решфорд, Гринвуд.

18 марта, четверг

«Милан» – «Манчестер Юнайтед»
Милан. Стадион «Сан-Сиро». 22:00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 3» и видеосервисе MEGOGO
Арбитр: Феликс Брых (Германия)
Прогноз Sport.ua — 1:1
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Владимир Клепач, Sport.ua

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