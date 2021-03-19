Милан – Манчестер Юнайтед – 0:1. Погба забивает. Видео гола и обзор матча

18 марта прошел ответный матч 1/8 финала Лиги Европы.
Гол Поля Погба принес победу команде из Англии, и «Ман Юнайтед» вышел в 1/4 финала.
Смотрите видео гола и обзор матча «Милан» – «Манчестер Юнайтед» – 0:1 (первая игра – 1:1)
ГОЛ! 0:1. Погба, 49 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|48'
|ГОЛ ! Мяч забил Поль Погба (Ман Юнайтед).
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Источник — Sport.ua
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