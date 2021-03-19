Двадцать девятый тур Английской Премьер-лиги продолжится поединком, в котором сойдутся стремящийся к набранным очкам аутсайдер турнирной таблицы и крепкий середняк, который больше всего на свете любит играть в ни к чему не обязывающий футбол.

«Фулхэм»



Подопечные Скотта Паркера в недавнем прошлом приложили руку к избиению действующего чемпиона на «Энфилде» со стороны команд-участниц «элитного» первенства текущего сезона (1:0), однако следом в календаре у «коттеджеров» стояло противостояние против «Манчестер Сити». С коллективом Хосепа Гвардиолы представителю зоны вылета справиться так и не удалось (0:3), поэтому «Ньюкасл» смог с гордостью от очередного завоеванного балла еще на один шаг отдалиться от подвала турнирной таблицы.



Главной проблемой «Фулхэма» в финальной части сезона станет напряженный график встреч с достаточно сильными соперниками, поэтому коллектив Паркера попросту обязан в ближайшие туры делать максимально возможный задел для сохранения прописки в «элите». В противном случае, уже после второй паузы на матчи национальных сборных клубу придется пережить настоящую лавину из тяжелых поединков.

«Лидс»



Свое возвращение в АПЛ команда Марсело Бьелсы уже точно не сможет увенчать громким достижением, хотя даже потенциальная зона еврокубков для «павлинов» не будет выглядеть недостижимой в обозримом будущем. С другой стороны, а захочет ли сам «Лидс» торопить развитие событий, и сходу перегружать свой и без того тяжелый процесс адаптации среди сильнейших команд страны. Более выгодной перспективой для команды видится борьба за место в середине турнирной таблицы, и по счастливой случайности команда из графства Уэст-Йоркшир как раз находится на равноудаленной дистанции от зон вылета и еврокубков.



Будет ли стремиться к победе на поле одного из аутсайдеров «Лидс»? Безусловно! Противостояния против представителей лидирующей группы в прошлых турах для команды Бьелсы получились неудачными, поэтому от понижения статуса оппонентов «павлины», в первую очередь, надеются разжиться драгоценными очками. При этом, «белым» еще и повезло с ближайшими преследователями, у которых также наметилась неудачная полоса в отчетный период.

Статистика

Предыдущая встреча между командами проходила на поле «Лидс Юнайтед», и завершилась победой «павлинов» со счетом 4:3.

На основании подбора соперников в нескольких предыдущих домашних противостояниях, «Фулхэму» точно нельзя было позавидовать. Команда Паркеры сыграла против практически всего футбольного бомонда страны, показав соответствующие негативные результаты. Единственная победа пришлась на матч «за жизнь» против «Шеффилд Юнайтед» (1:0).

В последних трех гостевых матчей «Лидс» очков не набирал, хотя большинство противостояний против прямых конкурентов своего следующего оппонента неизменно обыгрывал. При этом, Бьелса на чужом поле заставляет свою команду пользоваться тактикой «выжженной земли», и не позволяет сводить поединки к ничьей.

Ориентировочные составы

«Фулхэм»: Ареоля – Айна, Адарабиойо, Андерсен, Тете – Лемина, Рид, Ангисса – Лофтус-Чик – Лукман, Кавалейру.

«Лидс»: Меслие – Алиоски, Стрюйк, Льоренте, Эйлинг – Филлипс – Харрисон, Даллас, Робертс, Рафинья – Бамфорд.

Прогноз на матч

Мы считаем, что в данном поединке обеим командам захочется оформить забитый мяч, однако их желания победить никуда от этого не денутся. В таких условиях, ставка «Обе забьют и матч завершится победой одной из команд» за 2,70 от Favbet выглядит достойным предложением.



19 марта, пятница