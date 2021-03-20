В поединке 29-го тура чемпионата Англии по футболу «Фулхэм» на своем поле уступил «Лидсу» со счетом 1:2.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Фулхэм» — «Лидс» — 1:2
Голы: Андерсен, 38 — Бэмфорд, 29, Рафинья, 58
События матча
|58'
|ГОЛ ! Мяч забил Рафинья (Лидс).
|38'
|ГОЛ ! Мяч забил Йоахим Андерсен (Фулхэм).
|29'
|ГОЛ ! Мяч забил Патрик Бэмфорд (Лидс).
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Источник — YouTube
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