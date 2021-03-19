Фулхэм проиграл дома Лидсу и ухудшил свою ситуацию в борьбе за выживание

19 марта прошел матч 29-го тура Английской Премьер-Лиги.
«Фулхэм» проиграл дома «Лидсу» (1:2) и ухудшил свою ситуацию в борьбе за выживание.
Лидеры АПЛ: «Манчестер Сити» (71), «Манчестер Юнайтед» (57), «Лестер» (56), «Челси» (51), «Вест Хэм» (48), «Ливерпуль», «Эвертон» (по 46), «Тоттенхэм» (45).
АПЛ. 29-й тур
«Фулхэм» – «Лидс» – 1:2
Голы: Андерсен, 38 – Бэмфорд, 29, Рафинья, 58.
«Фулхэм»: Ареола, Андерсен, Эйна (Тете, 72), Адарабиойо, Робинсон, Лемина, Рид (Лофтус-Чик, 63), Замбо Ангисса, Иван Кавалейру, Маджа (Митрович, 46), Лукман.
«Лидс»: Мелье, Даллас, Льоренте, Алиоски, Стрейк, Эйлинг, Филлипс, Бэмфорд (Клих, 77), Робертс (Кох, 90+3), Рафинья, Харрисон.
Предупреждения: Бэмфорд, 31. Лемина, 51. Лофтус-Чик, 90+2. Филлипс, 90+4.
Судья: Кут.
19 марта. Лондон. Стадион «Крэйвен Коттедж».
Турнирная таблица Премьер-лиги
Источник — Sport.ua
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