29-й тур
Фулхэм
1 : 2
Лидс
19.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Фулхэм проиграл дома Лидсу и ухудшил свою ситуацию в борьбе за выживание

19 марта прошел матч 29-го тура Английской Премьер-Лиги

  • 19.03.2021 23:59
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Фулхэм проиграл дома Лидсу и ухудшил свою ситуацию в борьбе за выживание
© Getty Images/Global Images Ukraine

19 марта прошел матч 29-го тура Английской Премьер-Лиги.

«Фулхэм» проиграл дома «Лидсу» (1:2) и ухудшил свою ситуацию в борьбе за выживание.

Лидеры АПЛ: «Манчестер Сити» (71), «Манчестер Юнайтед» (57), «Лестер» (56), «Челси» (51), «Вест Хэм»  (48), «Ливерпуль», «Эвертон» (по 46), «Тоттенхэм» (45).

АПЛ. 29-й тур

«Фулхэм» – «Лидс» – 1:2

Голы: Андерсен, 38 – Бэмфорд, 29, Рафинья, 58.

«Фулхэм»: Ареола, Андерсен, Эйна (Тете, 72), Адарабиойо, Робинсон, Лемина, Рид (Лофтус-Чик, 63), Замбо Ангисса, Иван Кавалейру, Маджа (Митрович, 46), Лукман.

«Лидс»: Мелье, Даллас, Льоренте, Алиоски, Стрейк, Эйлинг, Филлипс, Бэмфорд (Клих, 77), Робертс (Кох, 90+3), Рафинья, Харрисон.

Предупреждения: Бэмфорд, 31. Лемина, 51. Лофтус-Чик, 90+2. Филлипс, 90+4.

Судья: Кут.

19 марта. Лондон. Стадион «Крэйвен Коттедж».

Турнирная таблица Премьер-лиги

 
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Источник — Sport.ua

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