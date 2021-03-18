Надежда Киченок пробилась в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге

Украинка будет сражаться за место в парном финале

  • 18.03.2021 14:30
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Надежда Киченок пробилась в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге
© Getty Images/Global Images Ukraine. Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок вышла в парный полуфинал в рамках турнира WTA 500 в Санкт-Петербурге.
 
В матче 1/4 финала украинка в дуэте с румынкой Ралукой Олару обыграла тандем Арина Родионова / Розали ван дер Хук (Австралия / Нидерланды).
 
Санкт-Петербург. 1/4 финала
Надежда Киченок / Ралука Олару – Арина Родионова / Розали ван дер Хук – 6:3, 6:1
 
Отметим, что Киченок и Олару возглавляют посев. В следующем раунде они сыграют против дуэта Моника Никулеску (Румыния) / Лесли Керкхове (Нидерланды).

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Источник — Sport.ua

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