Где они сейчас? Звезды Динамо, разбившего Эвертон в 1/8 финала Лиги Европы

После домашнего поражения от «Вильярреала» (0:2) в 1/8 финала нынешнего розыгрыша Лиги Европы, мало кто из болельщиков верит в проход «Динамо» в следующий раунд турнира. Впрочем, футбол за то и любят, что часто он дает повод для абсолютно неожиданной радости. Шесть лет назад «бело-синие» в первом поединке этой же стадии Лиги Европы на выезде проиграли «Эвертону» (1:2), после чего в родных стенах выдали едва ли не лучший свой поединок в еврокубках после завершения эры Лобановского.

19 марта 2015 года «Динамо» на НСК «Олимпийский» разбило «ирисок» со счетом 5:2, уверенно выбравшись в четвертьфинал Лиги Европы. В желании воодушевить нынешних игроков киевской команды, а также подбодрить болельщиков «Динамо» накануне ответной дуэли с «Вильярреалом», вспомним звезд и героев того состава «бело-синих», который добывал феноменальный результат в ответном поединке против «Эвертона», а также поговорим о том, как сложилась их карьера впоследствии.

Вратарь – Александр ШОВКОВСКИЙ

Основным вратарем «Динамо» в том розыгрыше еврокубков был многоопытный Александр Шовковский. Он провел отменный матч в Киеве против «Эвертона», но в нескольких случаях кипера вовремя подстраховывал каркас ворот, не давший дополнительной возможности забить Россу Баркли, который дважды наносил фантастические по силе удары в сторону ворот «Динамо».

Игроком столичного гранда Шовсковский оставался до декабря 2016 года, после чего принял окончательное решение завершить карьеру футболиста. В настоящий момент экс-кипер «бело-синих» является одним из помощников Андрея Шевченко в тренерском штабе национальной сборной Украины, которой летом предстоит сыграть в финальной части Евро-2020.

Правый защитник – Данило СИЛВА

Данило Силва стал одним из немногих бразильских легионеров в истории «Динамо», которому удалось отменно вписаться в команду, и быть для нее ключевым футболистом в течение нескольких сезонов подряд. В 2015-м Силва провел 10 матчей за «бело-синих» в Лиге Европы, а также 25 поединков – в украинской Премьер-лиге, где отличился сразу 8 голевыми передачами.

В апреле 2017 года Данило Силва покинул Украину и вернулся в «Интернасьонал», из которого и переезжал в «Динамо» летом 2010-го. Впоследствии поиграл в США за «Лос-Анджелес», а в конце минувшего сезона МЛС объявил о завершении карьеры. В феврале нынешнего года Данило Силва вернулся в «Динамо», но уже на административную должность, став международным представителем киевского клуба.

Центральный защитник – Евгений ХАЧЕРИДИ

Время в киевском «Динамо» было золотым периодом карьеры для Евгения Хачериди. В Киеве этот защитник заявил о себе во весь голос на международной арене, но там же он со временем и начал расставлять «капканы» для себя самого. Последний фактор вылился в отъезд из столичного клуба и переезд в греческий ПАОК на правах свободного агента.

В Греции Хачериди отыграл лишь один сезон, а затем полгода оставался на раздорожье, пока не получил возможность поиграть в Беларуси за «Динамо-Брест». Но и там карьера у Евгения не заладилась. С конца января нынешнего года 33-летний Хачериди пребывает в статусе свободного агента, который получил после расторжения контракта с брестским клубом, где пошли на значительное урезание бюджета.

Центральный защитник – Александар ДРАГОВИЧ

Австрийский легионер пришел в «Динамо» во времена, когда киевский клуб мог позволить себе тратить пристойные деньги на трансферном рынке. Летом 2013 года «бело-синие» заплатили «Базелю» за Драговича 10 миллионов евро, и Александар несколько лет неизменно входил в когорту лучших центрбеков УПЛ. В ответном поединке против «Эвертона» австриец отыграл полный матч, схлопотав желтую карточку.

Стан «Динамо» Драгович покинул летом 2016 года, когда киевляне получили выгодное предложение от «Байера» на 21 миллион евро. С тех пор австриец выступает за клуб из Леверкузена, но не имеет там статуса важного футболиста первой команды, а преимущественно используется в ротации. Минувшей осенью в СМИ попадали слухи о желании Игоря Суркиса вернуть Драговича в «Динамо», но впоследствии они не нашли своего подтверждения, и, скорее всего, летом Александар после истечения контракта с «Байером» на правах свободного агента перейдет в клуб с этнической родины – сербскую «Црвену Звезду».

Левый защитник – Виторину АНТУНЕШ

Португалец Антунеш пришел в «Динамо» как раз в зимнее трансферное окно 2015 года. За его переход «бело-синие» заплатили «Малаге» 6 миллионов евро, и Виторину показал, что обладает должными качествами и характеристиками для успешного выступления в стане киевской команды. В частности, в ответном матче против «Эвертона» Антунеш провел на поле 90 минут, получил желтую карточку, но запомнился не этим, а феноменальным голом на 76-й минуте, который фактически поставил крест на надеждах «ирисок» пройти в следующий раунд.

Летом 2017 года «Динамо» отпустило Антунеша в аренду в «Хетафе», а спустя год испанский клуб выкупил португальца за 2,5 миллиона евро. Ныне 33-летний Антунеш является игроком лиссабонского «Спортинга», куда перешел летом 2020-го свободным агентом, и преимущественно используется в системе ротации. Примечательно, что с «зелено-белыми» Виторину ныне очень близок к тому, чтобы добыть чемпионство в Португалии, которое не покорялось «Спортингу» с уже весьма далекого 2002 года.

Центральный полузащитник – Сергей РЫБАЛКА

В команде Сергея Реброва Рыбалка был одним из важных футболистов в центральной зоне, а сезон-2014/15 стал для хавбека первым после возвращения из аренды в чешском «Словане». Тренерский штаб «Динамо» ценил Рыбалку за большой объем выполняемой работы, которым Сергей отличился и в поединке с «Эвертоном», проведя на поле всего 90 минут и схлопотав «горчичник» от рефери за один из фолов.

Ушел из «Динамо» Рыбалка осенью 2017 года, не сумев найти общий язык со сменившим Реброва на посту главного тренера киевлян Александром Хацкевичем. Сперва Сергей играл за «Сивасспор» на правах аренды, а затем подписал с этим клубом полноценный контракт. Осенью 2019 года Рыбалка получил тяжелую травму колена, из-за которой футболисту даже пришлось приостанавливать срок действия трудового соглашения с «Сивасспором», и с тех пор полузащитник является перманентным гостем лазарета, не проведя на поле ни одного официального матча за последние почти 18 месяцев.

Центральный полузащитник – Сергей СИДОРЧУК

Сидорчук перешел в «Динамо» из запорожского «Металлурга» еще в начале 2013 года, но игроком основного состава «бело-синих» сумел стать во времена пребывания на тренерском мостике киевлян Сергея Реброва. В киевском матче против «Эвертона» Сидорчук провел 64 минуты, после чего был заменен, однако и этого хавбеку хватило, чтобы помочь Олегу Гусеву забить четвертый мяч киевлян в ворота «ирисок» тем вечером.

В настоящий момент 29-летний Сидорчук остается единственным футболистом, сыгравшим в основе против «Эвертона» в Киеве, который все еще находится на контракте в «Динамо». Более того, ныне именно Сергей является капитаном киевской команды, пользуясь авторитетом у коллег и доверием у Мирчи Луческу.

Центральный полузащитник – Мигел ВЕЛОЗУ

Для португальца Велозу сезон-2014/15 был предпоследним в Киеве. Игрок с фантастическим потенциалом далеко не всегда желал отрабатывать на поле до последнего, а потому нарекания на уровень его футбола у болельщиков возникали нередко. Но матч против «Эвертона» в Киеве Велозу провел практически образцово. На 37-й минуте Мигел сперва выиграл борьбу в воздухе, а затем подоспел на скидку от Теодорчика и фантастическим ударом в левую «девятку» помог «Динамо» уже к тому моменту обеспечить нужный для прохода в следующий раунд счет на табло.

Летом 2016 года Велозу на правах свободного агента ушел в «Дженоа», из которого в свое время за 7,5 миллионов евро и переезжал в Киев. Ныне португальцу уже 34 года, а последние два сезона он проводит в «Вероне», являясь капитаном этой команды и одним из ее лидеров.

Правый вингер – Андрей ЯРМОЛЕНКО

В 2015 году Андрей Ярмоленко был, пожалуй, главной звездой того состава «Динамо». К нему присматривались многие европейские клубы, но боссы киевлян не спешили отпускать свой главный кадровый актив в Европу. Через такие матчи, как против «Эвертона», Ярмоленко лишний раз доказывал, что перерос уровень украинской Премьер-лиги. В воротах «ирисок» Андрей в Киеве расписался одним голом, а также ассистировал Лукашу Теодорчику.

Уехать из Украины Ярмоленко удалось летом 2017 года, когда дортмундская «Боруссия» согласилась выплатить «Динамо» требуемые 25 миллионов евро. Уже через год немцы на 5 миллионов дешевле продали украинца в «Вест Хэм», где тот играет и по сей день, являясь, по слухам, самым высокооплачиваемым действующим футболистом в стане «молотобойцев».

Левый вингер – Олег ГУСЕВ

На момент матчей против «Эвертона» Олег Гусев все еще являлся одним из ключевых игроков «Динамо», обеспечивая команде существенную результативность и уверенность в ведении игры. В домашнем матче против «ирисок» Гусев отличился забитым мячом с передачи Сидорчука на 56-й минуте, сделав счет 4:1. После того гостям пришлось еще больше рисковать, идя вперед, что позволило «Динамо» играть в излюбленной манере на быстрых контратаках.

Летом 2018 года Гусев завершил карьеру футболиста, став одним из ассистентов главного тренера в молодежном составе «Динамо». Летом 2020 года, когда наставником первой команды «бело-синих» был назначен Мирча Луческу, Олег Гусев получил должность помощника румынского тренера, на которой пребывает и по сей день, обеспечивая, прежде всего, эффективное взаимодействие между украинскими игроками команды и главным тренером.

Нападающий – Лукаш ТЕОДОРЧИК

Пребывание Лукаша Теодорчика в «Динамо» выдалось весьма неоднозначным. От форварда, за которого было заплачено 4 миллиона евро, в Украине ожидали куда большей отдачи и результативности, но он обеспечить этого не мог. Впрочем, в поединке с «Эвертоном» в Киеве поляк отыграл очень неплохо, отличившись забитым мячом и ассистом на Велозу.

Летом 2016 года «Динамо» отдало Теодорчика в аренду «Андерлехту», где тот начал демонстрировать чудеса результативности (22 мяча в 38 матчах чемпионата Бельгии), что побудило брюссельцев выкупить Лукаша у «бело-синих» за 4,5 миллиона евро. Проведя еще один неплохой сезон в «Андерлехте», летом 2018 года Теодорчик перешел в «Удинезе», но в итальянской Серии А провалился, забив лишь один мяч в 30 поединках за два года. В октябре минувшего года перешел на правах аренды в «Шарлеруа», но и там не проявил себя с лучшей стороны, вынуждая боссов «маленьких зебр» хорошенько задуматься над будущим поляка, с которым у них контракт до лета следующего года.

P.S. На замену в Киеве выходили Виталий Буяльский, Артем Кравец и Владислав Калитвинцев, из которых только первый остается игроком «Динамо», второй играет в Турции за «Коньяспор», а третий с 2019 года выступает за черниговскую «Десну».

Фото - ФК Динамо Киев