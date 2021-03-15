Месси сделал дубль и повторил рекорд Хави. Барселона уничтожила Уэску

15 марта на стадионе «Камп Ноу» в 27-м туре чемпионата Испании «Барселона» переиграла «Уэску» (4:1).
Аргентинец Лионель Месси сделал дубль. Он провел свой 767-й матч за испанскую «Барселону». Это повтор рекорда Хави по количеству игр за каталонскую команду.
Топ лидеров Ла Лиги: «Атлетико» (63), «Барселона» (59), «Реал» (57), «Севилья» (51), «Реал Сосьедад» (45), «Бетис» (42), «Вильярреал» (40).
Ла Лига. 27-й тур
«Барселона» – «Уэска» – 4:1
Голы: Месси, 13, 90, Гризманн, 35, Мингеса, 53 – Мир, 45+4.
«Барселона»: тер Штеген, Жорди Альба, Лангле, Мингеса, Дест (Мориба, 69), Бускетс, де Йонг (Араухо, 63), Месси, Гризманн (Тринкан, 69), Дембеле (Пуч, 85), Педри (Брэйтуэйт, 85).
«Уэска»: Ал.Фернандес, Пулидо, Сиовас, Инсуа (Педро Лопес, 78), Маффео (Вавро, 78), Галан, Микель Рико, Думбья (Сеоане, 60), Мир, Феррейро (Онтиверос, 78), Эскриче (Серхио Гомес, 60).
Предупреждения: Эскриче, 48. Инсуа, 60.
Судья: Кордеро Вега.
15 марта. Барселона. Стадион «Камп Ноу».
Турнирная таблица Ла Лиги
Источник — Sport.ua
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