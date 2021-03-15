27-й тур
Барселона
4 : 1
Уэска
15.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Месси сделал дубль и повторил рекорд Хави. Барселона уничтожила Уэску

15 марта прошел матч 27-го тура чемпионата Испании

  • 15.03.2021 23:59
  • 761 просмотр
  • 1 комментарий
Месси сделал дубль и повторил рекорд Хави. Барселона уничтожила Уэску
© Getty Images/Global Images Ukraine

15 марта на стадионе «Камп Ноу» в 27-м туре чемпионата Испании «Барселона» переиграла «Уэску» (4:1).

Аргентинец Лионель Месси сделал дубль. Он провел свой 767-й матч за испанскую «Барселону». Это повтор рекорда Хави по количеству игр за каталонскую команду.

Топ лидеров Ла Лиги: «Атлетико» (63), «Барселона» (59), «Реал» (57), «Севилья» (51), «Реал Сосьедад» (45), «Бетис» (42), «Вильярреал» (40).

Ла Лига. 27-й тур

«Барселона» – «Уэска» – 4:1

Голы: Месси, 13, 90, Гризманн, 35, Мингеса, 53 – Мир, 45+4.

«Барселона»: тер Штеген, Жорди Альба, Лангле, Мингеса, Дест (Мориба, 69), Бускетс, де Йонг (Араухо, 63), Месси, Гризманн (Тринкан, 69), Дембеле (Пуч, 85), Педри (Брэйтуэйт, 85).

«Уэска»: Ал.Фернандес, Пулидо, Сиовас, Инсуа (Педро Лопес, 78), Маффео (Вавро, 78), Галан, Микель Рико, Думбья (Сеоане, 60), Мир, Феррейро (Онтиверос, 78), Эскриче (Серхио Гомес, 60).

Предупреждения: Эскриче, 48. Инсуа, 60.

Судья: Кордеро Вега.

15 марта. Барселона. Стадион «Камп Ноу».

Турнирная таблица Ла Лиги

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Barsa_che
      Barsa_che, 16.03.2021 00:57
    0
    Месси! Забив 21 мяч в чемпионате, установил рекорд, в текущих 13 чемпионатах, забивал 20 и более мячей в каждом!
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 16.03.2021 00:57
    0
    Месси! Забив 21 мяч в чемпионате, установил рекорд, в текущих 13 чемпионатах, забивал 20 и более мячей в каждом!
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