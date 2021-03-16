В понедельник, 15 марта «Барселона» в 27-м туре Ла Лиги дома обыграла «Уэску» со счетом 4:1. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Барселона).
|53'
|ГОЛ ! Мяч забил Оскар Мингеса (Барселона).
|45'
|ГОЛ ! С пенальти забил Рафаэль Мир (Уэска).
|35'
|ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Барселона).
|13'
|ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Барселона).
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Источник — Sport.ua
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