В понедельник, 15-го марта, в Барселоне, на стадионе «Камп Ноу» в рамках матча 27-го тура чемпионата Испании «Барселона» примет «Уэску». Стартовый свисток арбитра Адриана Вега прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

«Барселона»

Каталонцы вылетели из Лиги чемпионов и теперь могут полностью сосредоточиться на чемпионате Испании. «Блаугранас» дома уступили французскому «ПСЖ», а на выезде сыграли вничью и покинули самый престижный турнир Европы. В Примере в последнее время дела у «Барсы» идут хорошо. Последние три игры команда из Каталонии выиграла и сократила отставание от лидирующего мадридского «Атлетико» до шести очков. В активе самой «Барселоны» 56 очков и два балла преимущества над «Реалом». Последний раз сине-гранатовые проигрывали в Ла Лиге еще 5 декабря, когда на выезде уступили «Кадису». С тех пор поражения были только в Кубке и Суперкубке страны, а также в Лиге чемпионов. Из этого можно сделать вывод, что «Барселоне» тяжело даются важные игры.

Команда Рональда Кумана не только имеет хорошие шансы выиграть чемпионат, если будет брать «свои» очки, но и победить в Кубке Испании, где уже вышла в финал. В главном матче турнире «Барса» сыграет против «Атлетика» из Бильбао. В чемпионате еще играть 12 туров, поэтому возможное чемпионство не выглядит невозможным, как это было еще пару месяцев назад, когда отставание составляло более десяти очков.

Все еще не помогут каталонцам в этой игре Ансу Фати, Серхи Роберто, Жерар Пике и Филиппе Коутинью. Все они залечивают повреждения.

«Уэска»

Команда из Уэски в последнее время чередует победы, ничьи и поражения. Для коллектива, который занимает последнее место в турнирной таблице, это нормально. Сейчас в активе «Уэски» 20 очков. От спасительной зоны, которая позволит команде остаться в Примере, ее отделяет лишь четыре очка, поэтому вся борьба еще впереди. Последние результаты команды должны внушать оптимизм, поскольку очки стали набираться намного активнее, чем раньше.

В прошлом туре «Уэска» в сверхрезультативной игре проиграла «Сельте» (3:4), до этого была ничья с «Эйбаром» (1:1), а перед этим подопечные Хосе Рохо Мартина взяли верх над участником 1/8 финала Лиги Европы «Гранадой» (3:2).

В лазарете «Уэски» продолжают находиться Антонио Валера, Луизинью, Педро Москера и Гастон Силва. Эти футболисты не примут участие в поединке с «Барселоной».

История встреч

Соперники провели между собой только пять матчей. Четыре победы на счету «Барселоны» и одна ничья. «Уэска» еще не побеждала каталонцев. При этом, общий счет этих пяти встреч 21:3 в пользу «Барсы».

В матче первого круга, который состоялся 3 января, «Барселона» на выезде минимально переиграла «Уэску» благодаря голу Френки Де Йонга.

Ориентировочные составы:

«Барселона»: Тер Штеген, Альба, Ленгле, Фирпо, Дест, Де Йонг, Бускетс, Педри, Дембеле, Месси, Гризманн.

«Уэска»: Фернандес, Пулидо, Сиовас, Инсуа, Маффео, Феррейра, Хуан Карлос, Окадзаки, Рико, Мир Висенте, Эскриче.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что этот поединок завершится победой хозяев не менее, чем в два мяча, а потому нашей ставкой будет позиция – П1 с форой (-1,5) с коэффициентом 1.55 по линии Parimatch.

15 марта, понедельник