В четверг, 18-го марта, в Лондоне, на стадионе «Эмирейтс» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы местный «Арсенал» примет греческий «Олимпиакос». Стартовый свисток прозвучит в 19:55 по киевскому времени.

Первая игра между командами показала класс соперников. Сразу после жеребьевки лондонцы виделись явными фаворитами противостояния, что и подтвердилось в первом матче. «Канониры» по ходу всей встречи выглядели лучше и заслуженно победили. Правда, все было не так просто, поскольку два победных мяча, которые, по сути, и решили исход двухматчевого противостояния, были забиты в последние десять минут.

«Арсенал»

«Оружейники» наверняка поставили себе задачу выиграть Лигу Европы. Во-первых, это престижно, а во-вторых, это хорошая возможность попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон. Через чемпионат Англии сделать это будет крайне сложно, поскольку сейчас команда из столицы Англии имеет в своем активе 41 очко и идет лишь на десятой строчке в турнирной таблице АПЛ. Отставание от первой четверки составляет десять очков, отыграть которые будет крайне сложно.

Несмотря на то, что ставка подопечных Микеля Артеты может быть сделана на Лигу Европы, о чемпионате они тоже не забывают. На выходных «Арсенал» в лондонском дерби добыл волевую победу над «Тоттенхэмом». Что касается еврокубка, то тут «канониры» сначала уверенно прошли группу, потом выбили из турнира португальскую «Бенфику», а после первого матча с «Олимпиакосом» уже одной ногой в четвертьфинале второго по престижности клубного турнира Старого Света. По сути, только победа в Лиге Европы может спасти провальный сезон команды в местных турнирах.

«Олимпиакос»

Греческая команда на выходных провела очередной матч чемпионата страны. На выезде «Оли» оказался сильнее «Ларисы». «Красно-белые» продолжают уверенно лидировать в турнирной таблице, опережая ближайшего соперника, которым является «Арис», на шестнадцать очков. Думается, что чемпионский титул от «Олимпиакоса» уже не уйдет, поэтому можно было бы сделать ставку на Лигу Европы, но домашнее поражение от «Арсенала» в первом матче ставит под большое сомнение перспективы команды Педро Мартинса в турнире.

«Олимпиакос», который вышел в Лигу Европы благодаря тому, что занял третье место в своей группе Лиги чемпионов, уже прошел нидерландский «ПСВ» в 1/16 финала. В принципе, думается, что для такой команды, как «Олимпиакос», выход в 1/8 финала еврокубка уже можно считать успехом. В этот раз им откровенно не повезло с жеребьевкой и греки изначально были явным андердогом и в их проход дальше верилось с трудом.

История встреч

Английская и греческая команды провели между собой уже 11 матчей. Победа недельной давности стала для «Арсенала» шестой в очных противостояниях команд. «Канониры» вышли вперед по этому показателю, поскольку в активе «Олимпиакоса» пять викторий. Разница забитых и пропущенных мячей 19:14 в пользу «оружейников».

Ориентировочные составы:

«Арсенал»: Лено, Тирни, Холдинг, Луис, Бельерин, Виллиан, Томас, Джака, Эдегор, Сака, Пепе.

«Олимпиакос»: Жозе Са, Лала, Сократис, Холебас, Рябчук, Масурас, Камара, Фортунис, Вальбуэна, Брума, Эль-Араби.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что этот поединок завершится победой хозяев, а потому нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.42 по линии Parimatch.

18 марта, четверг