Арсенал
0 : 1
Олимпиакос Пирей
18.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Арсенал и Гранада проиграли, но прошли в 1/4 финала Лиги Европы

«Олимпиакос» и «Мольде» сражались до последнего

  • 18.03.2021 21:50
  • 2103 просмотра
  • 3 комментария
Арсенал и Гранада проиграли, но прошли в 1/4 финала Лиги Европы
© ФК Арсенал

Состоялись два ответных матча 1/8 финала Лиги Европы.
 
«Гранада» на выезде проиграла «Мольде», но благодаря более уверенно победе в домашней встрече шагает в четвертьфинал.
 
Похожая ситуация и у «Арсенала», который после победы на выезде в два мяча проиграл дома всего в один. 
 
Лига Европы. 1/8 финала, ответные матчи
 
«Арсенал»* – «Олимпиакос» – 0:1 (первый матч 3:1)
Гол: 0:1 – 51 Эль-Араби.
 
«Мольде» – «Гранада»* – 2:1 (первый матч 0:2)
Голы: 1:0 – 29, автогол Вальехо, 1:1 – 72 Сольдадо, 2:1 – 90, пенальти Хестад.

* прошли в 1/4 финала

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Bismuth
    online
      Bismuth, 18.03.2021 21:59
    0
    Bismuth, 18.03.2021 21:59
    Арсенал!
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 18.03.2021 21:59
    0
    Арсенал!
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 18.03.2021 21:58
    +5
    Зато принесли очки в копилку страны, в отличии от сливных слив
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 18.03.2021 21:58
    +5
    Зато принесли очки в копилку страны, в отличии от сливных слив
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 18.03.2021 21:59
    0
    Bismuth, 18.03.2021 21:59
    Арсенал!
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 18.03.2021 21:59
    0
    Арсенал!
    Ссылка
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