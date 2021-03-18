Арсенал и Гранада проиграли, но прошли в 1/4 финала Лиги Европы

Состоялись два ответных матча 1/8 финала Лиги Европы.



«Гранада» на выезде проиграла «Мольде», но благодаря более уверенно победе в домашней встрече шагает в четвертьфинал.



Похожая ситуация и у «Арсенала», который после победы на выезде в два мяча проиграл дома всего в один.



Лига Европы. 1/8 финала, ответные матчи



«Арсенал»* – «Олимпиакос» – 0:1 (первый матч 3:1)

Гол: 0:1 – 51 Эль-Араби.



«Мольде» – «Гранада»* – 2:1 (первый матч 0:2)

Голы: 1:0 – 29, автогол Вальехо, 1:1 – 72 Сольдадо, 2:1 – 90, пенальти Хестад.

* прошли в 1/4 финала