Арсенал и Гранада проиграли, но прошли в 1/4 финала Лиги Европы

Состоялись два ответных матча 1/8 финала Лиги Европы.
«Гранада» на выезде проиграла «Мольде», но благодаря более уверенно победе в домашней встрече шагает в четвертьфинал.
Похожая ситуация и у «Арсенала», который после победы на выезде в два мяча проиграл дома всего в один.
Лига Европы. 1/8 финала, ответные матчи
«Арсенал»* – «Олимпиакос» – 0:1 (первый матч 3:1)
Гол: 0:1 – 51 Эль-Араби.
«Мольде» – «Гранада»* – 2:1 (первый матч 0:2)
Голы: 1:0 – 29, автогол Вальехо, 1:1 – 72 Сольдадо, 2:1 – 90, пенальти Хестад.
* прошли в 1/4 финала
Источник — Sport.ua
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