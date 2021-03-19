Мольде
2 : 1
Гранада
18.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Мольде – Гранада – 2:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча Лиги Европы

  • 19.03.2021 19:35
  • 191 просмотр
  • 1 комментарий
Мольде – Гранада – 2:1. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы норвежский «Мольде» на своем поле обыграл испанскую «Гранаду» со счетом 2:1.

События матча
90' ГОЛ ! С пенальти забил Даниэль Хестад (Мольде).
72' ГОЛ ! Мяч забил Роберто Сольдадо (Гранада).
29' ГОЛ ! Автогол забил Хесус Вальехо (Мольде).
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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Бульба Сумкин
    online
      Бульба Сумкин, 19.03.2021 19:42
    0
    Ух какой свежий обзор)))
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    Бульба Сумкин
    online
      Бульба Сумкин, 19.03.2021 19:42
    0
    Ух какой свежий обзор)))
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