В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы норвежский «Мольде» на своем поле обыграл испанскую «Гранаду» со счетом 2:1.
События матча
|90'
|ГОЛ ! С пенальти забил Даниэль Хестад (Мольде).
|72'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберто Сольдадо (Гранада).
|29'
|ГОЛ ! Автогол забил Хесус Вальехо (Мольде).
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Источник — Sport.ua
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