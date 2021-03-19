Арсенал – Олимпиакос – 0:1. Канониры идут дальше. Видео гола и обзор матча

18 марта прошел ответный матч 1/8 финала Лиги Европы.
Смотрите видео гола и обзор матча «Арсенал» – «Олимпиакос» – 0:1 (первая игра – 3:1)
Видеообзор первого тайма.
ГОЛ! 0:1. Эль-Араби, 51 мин.
Удаление, Уссейну Ба, 82 мин
Видеообзор второго тайма.
События матча
|84'
|Ousseynou Ba (Олимпиакос Пирей) получает красную карточку.
|51'
|ГОЛ ! Мяч забил Юссеф Эль Араби (Олимпиакос Пирей).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.