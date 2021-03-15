В среду, 17 марта, состоится перенесенный матч 2-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором «Севилья» на домашнем стадионе «Рамон Санчес Писхуан» примет «Эльче». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

«Севилья»

Команда Хулена Лопетеги занимает четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от мадридского «Атлетико», который единолично лидирует, на 12 очков. Но «севильцы» сыграли на один матч меньше. Задачей-минимум для «Севильи» является как раз нынешнее четвертое место, которое позволит получить путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.

В этом сезоне еврокубковая кампания команды Лопетеги завершилась на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов. «Севилья» уступила дорогу в четвертьфинал немецкой «Боруссии Дортмунд» (2:3, 2:2) и теперь может сконцентрироваться на чемпионате. Над пятым местом есть комфортный гандикап в 6 очков, поэтому есть смысл попробовать зацепиться за медали. Отставание от «Реала» и «Барселоны» составляет соответственно 5 и 6 баллов.

«Эльче»

«Бело-зеленые» по итогам прошлого сезона сумели добыть путевку в элитный дивизион и теперь под руководством нового тренера Франсиско Эскрибы пытаются сохранить прописку в Примере. В данный момент «Эльче» находится в шаге от зоны вылета – 17 место и 24 очка в активе. Но у подопечных Эскрибы есть еще предстоящий матч в запасе. Пока отрыв от 18-й строчки, на которой «Алавес», составляет всего лишь один балл.

«Эльче» очень неплохо выглядел на старте сезона, но затем ступил на длительную безвыигрышную полосу, из-за чего руководству клубу пришлось отправить в отставку с поста главного тренера аргентинского специалиста Хорхе Альмирона. Под руководством Эскрибы «Эльче» за месяц удалось одержать сразу две победы в пяти матчах, в том числе над «Севильей» (2:1) в 26-м туре. Так что у подопечных Лопетеги будет дополнительная мотивация взять реванш.

Ориентировочные составы

«Севилья»: Боно – Диего Карлос, Эскудеро, Кунде, Навас, Фернандо, Хордан, Эль-Хаддади, Ракитич, Гомес, Де Йонг.

«Эльче»: Бадия – Мохика, Кальво, Верду, Барраган, Тете Моренте, Гути, Марконе, Фидель, Карильо, Бойе.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Севилья» в данном матче одержит победу, а потому нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.41 по линии Parimatch.

17 марта, среда