В перенесенном поединке 2-го тура чемпионата Испании по футболу «Севилья» дома обыграла «Эльче» со счетом 2:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Севилья» — «Эльче» — 2:0
Голы: Эн-Несири, 43, Васкес, 90
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Франко Васкес (Севилья).
|43'
|ГОЛ ! Мяч забил Юссеф Эн-Несири (Севилья).
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Источник — Sport.ua
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