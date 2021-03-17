Ла Лига. Севилья уверенно обыграла Эльче

Сегодня «Севилья» в перенесенном матче второго тура Ла Лиги дома принимала «Эльче». Подопечные Хулена Лопетеги забили по голу в конце каждого из таймов и уверенно победили – 2:0.

«Севилья» - «Эльче» - 2:0

Голы: Эн-Несири 43, Васкес 89

«Севилья» благодаря этой победе набрала 54 очка и закрепилась на четвертом месте в турнирной таблице Ла Лиги. «Эльче» 17-й с 24 баллами.