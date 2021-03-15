Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Удачу нужно заслужить. Соперники ее заслужили, мы – нет»

Главный тренер «Олимпика» Юрий Калитвинцев прокомментировал поражение донецкого клуба в поединке против «Александрии» (0:2).

«Мне очень понравилась сегодняшняя игра в контексте борьбы. Состояние поля не позволяло играть в конструктивный футбол, поэтому мы стали свидетелями настоящей мужской борьбы. Кто-то оказался в ней удачливее. Мы старались придерживаться своего плана, однако он не сработал. Кроме того, к сожалению, мы не создали каких-то больших угроз у ворот «Александрии».

Подходы были, но не более этого. Пропустили два мяча со стандартов, хотя разбирали эти моменты. Не справились. Удача также была на стороне соперника. Но удачу нужно заслужить. Они ее заслужили, мы - нет».