27-й тур
Милан
0 : 1
Наполи
14.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Интер доволен. Наполи на выезде победил Милан

Гол Политано принес неаполитанцем важные три очка

  • 14.03.2021 23:47
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Интер доволен. Наполи на выезде победил Милан
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Милан» со старта встречи попробовал забрать мяч под свой контроль. И уже на 4-й минуте Эрнандес вывел Леао один на один с Оспиной, но вратарь «Наполи» ценой небольшого повреждения выиграл дуэль у португальского форварда. Вскоре огрызнулись гости: Зелиньски пробил в падении, на сей раз уже Доннарумма парировал удар. А ближе к концу тайма неаполитанцы еще раз потревожили стража ворот «Милана». Инсинье отдал на все того же Зелиньски и поляку не хватило сантиметров, чтобы забить.

Getty Images/Global Images Ukraine

Не успели миланцы выйти на второй тайм, а уже пропустили. Неаполитанцы перехватили мяч и в быстрой контратаке вывели Политано на рандеву с Доннаруммой. Маттео пробил не сильно, но точно - 0:1!

«Милан» бросил все силы в атаку, но оборона «Наполи» в этот вечер была на высоте. Матч так и завершился минимальной победой неаполитанцев. Виктория принесла команде Гаттузо 50 очков и пятое место в турнирной таблице, «россонери» все еще вторые, но уже на 9 очков отстают от «Интера». 
 

 Чемпионат Италии. 27-й тур.

«Милан» – «Наполи» - 0:1

 Политано, 49

 Эрнандес, 87, Максимович, 25, Ди Лоренцо, 69

 Ребич, 92 (неспортивное поведение)

«Милан»: Д. Доннарумма, Далот, Кессье (Мейте, 67) Томори, Эрнандес, Крунич (Ребич, 60) Тонали, Габбия, Кастильехо (Салемакерс, 60) Чалханоглу (Диаз, 60) Леао (Хауге, 79)

«Наполи»: Оспина, Кулибали, Хюсай, Ди Лоренцо, Максимович, Демме (Бакайоко, 80) Руис, Зелиньски (Элмас, 75) Политано (Руи, 80) Инсинье, Мертенс (Осимхен, 60)

Арбитр: Фабрицио Паскуа, Тиволи, Италия

Стадион: «Джузеппе Меацца», Милан

МИЛАН-НАПОЛИ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА.

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Источник — Sport.ua

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