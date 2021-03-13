В воскресенье, 14 марта, состоится матч 27-го тура чемпионата Италии, в котором «Милан» сразится с «Наполи». Игра пройдет на «Джузеппе Меацца» в Милане и начнется в 21:45 по киевскому времени.

«Россо-нери» очень достойно провели выездной поединок в Лиге Европы против МЮ, сыграв в положительную для себя ничью - 1:1. Впрочем, ряд осечек во внутреннем чемпионате стоил «Милану» лидерства в Серии А. Теперь команде Стефано Пиоли нужно догонять «Интер», который уже оторвался на шесть очков.

«Наполи» в этом сезоне играет очень нестабильно, но при этом остаётся претендентом на попадание в зону Лиги чемпионов. На сегодняшний момент команда Дженнаро Гаттузо идёт шестой, отставая от топ-4 на пять зачётных баллов, при этом имея два матча в запасе. Так что поединок против «Милана» для неаполитанцев - один из ключевых.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Интер» - «Аталанта».