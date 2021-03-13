Милан - Наполи. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией матча 27-го тура чемпионата Италии

  • 13.03.2021 22:08
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Милан - Наполи. Текстовая трансляция матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 14 марта, состоится матч 27-го тура чемпионата Италии, в котором «Милан» сразится с «Наполи». Игра пройдет на «Джузеппе Меацца» в Милане и начнется в 21:45 по киевскому времени.

«Россо-нери» очень достойно провели выездной поединок в Лиге Европы против МЮ, сыграв в положительную для себя ничью - 1:1. Впрочем, ряд осечек во внутреннем чемпионате стоил «Милану» лидерства в Серии А. Теперь команде Стефано Пиоли нужно догонять «Интер», который уже оторвался на шесть очков. 

«Наполи» в этом сезоне играет очень нестабильно, но при этом остаётся претендентом на попадание в зону Лиги чемпионов. На сегодняшний момент команда Дженнаро Гаттузо идёт шестой, отставая от топ-4 на пять зачётных баллов, при этом имея два матча в запасе. Так что поединок против «Милана» для неаполитанцев - один из ключевых. 

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Интер» - «Аталанта».

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Источник — Sport.ua

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