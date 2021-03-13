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14.03.2021 21:45   ТВ-трансляция: 

Милан - Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

«Милан» пытается не отставать от «Интера»

  • 13.03.2021 22:55
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Милан - Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Милан» еще далеко не вылетел из чемпионской гонки, но проблемы у команды есть. Коллектив Стефано Пиоли регулярно теряет очки, опустился на 2-е место и отстает от «Интера» уже на 6 пунктов, хотя недавно выглядел фаворитом в битве за титул.

Плюс команда Антонио Конте не участвует в еврокубках и может спокойно готовиться к поединкам чемпионата.

«Милану» после тяжелой встречи Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» в этом туре придется играть против соперника, который, возможно, нестабилен, однако находится всего в 5 очках от топ-4 при двух встречах в запасе.

Сам «Наполи» успешно закончил с Лигой Европы, уступив «Гранаде», и сосредоточился на Серии A и попытках вернуться в Лигу чемпионов. Несмотря на критику в адрес Дженнаро Гаттузо, а также слухи о его отставке, неаполитанцы все еще имеют шансы финишировать в топ-4.

Getty Images/Global Images Ukraine

«Милан» в матче чемпионата, скорее всего, не сможет рассчитывать на Златана Ибрагимовича, Марио Манджукича и Хакана Чалханоглу.

«Наполи» может задействовать почти всех игроков основы, кроме Фаузи Гулама.

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14 марта, воскресенье

«Милан» - «Наполи»
Милан. Начало – в 21:45
Прямая трансляция – Футбол 2
Прогноз Sport.ua – 1:1
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Источник — Sport.ua

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