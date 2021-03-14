Римская «Рома» в середине текущей недели, к несчастью для украинского болельщика, одержала крайне уверенную победу над донецким «Шахтером» в домашней части противостояния в рамках 1/8 финала Лиги Европы УЕФА. У коллектива Паулу Фонсеки, перед отъездом в Киев, есть, на первый взгляд, довольно комфортная возможность перевести дух гостевым матчем 27-го тура Серии А против «Пармы», однако статус одного из борцов за чемпионский титул не даст «волкам» повод расслабиться.

«Парма»

Стадион «Эннио Тардини» известен своей репутацией арены, на которую итальянские команды крайне не любят приезжать с визитом к местной команде, так как велик риск потерять важные очки. Такой миф существовал достаточно долго, но «пандемический» сезон сумел разрушить и его. И.о. главного тренера «желто-синих», Андреа Тароцци, изо всех сил старается развернуть корабль, который со страшной скоростью несет на рифы понижения в классе, но на данный момент у него мало что получается.



«Парма» все равно остается соперником не из приятных, но за этим своим статусом не имеет абсолютно никакой личной выгоды. Всего две победы в 26 сыгранных матчах – хуже команды по данному показателю в лиге попросту нет. Даже «Кротоне», который расположился на дне турнирной таблицы, имеет в два раза выше значение в данном показателе. При этом, «крестоносцы» все равно не собираются сдаваться досрочно, о чем говорят их старания в предыдущих играх. Очевидно, что команда, которая не строит планов на сохранение прописки в «элите» на следующий сезон, не будет играть вничью со счетом 2:2 или 3:3.

«Рома»

Что касается коллектива Фонсеки и его перспектив в предстоящей игре, то нас, как украинских болельщиков, в первую очередь интересует объем физических усилий, которые потратят основные футболисты римлян, а не боевой состав португальский специалист возможности выставить не имеет, в условиях жесткой конкуренции в зоне еврокубков. Безусловно, сравнивать «Парму» и черниговскую «Десну», с которой предстоит сыграть «Шахтеру» чуть позднее от начала игры римлян, не имеет никакого смысла – очевидно, что дончанам понадобиться приложить больше усилий для победы. Впрочем, тенденция показывает, что «Роме» точно не будет просто одержать победу.



А ведь именно такой результат и устроит «волков» в исключительной мере. Подняться выше по таблице у «джаллоросси» будет шанс за счет бергамаской «Аталанты», отставание от которой на данный момент составляет два очка, однако есть риск получить поражение от «Пармы», после чего придется внимательно поглядывать на позднюю игру «Наполи» против «Милана». Ситуация в Серии А должна давить на команду Фонсеки, что все равно не повлияет на ее статус фаворита в данном противостоянии, однако косвенно может повысить мотивацию у футболистов команды напротив.

Статистика

Предыдущая встреча между командами проходила на поле «Ромы», и завершилась победой «волков» со счетом 3:0.

В предыдущем домашнем поединке против «Интера» (1:2) «Парма» развила серию матчей с более чем двумя пропущенными голами до показателя в семь игр кряду.

«Роме» выездные поединки в текущем сезоне даются с трудом, что, к слову, стоит взять во внимание и донецкому «Шахтеру». Начиная от ноября 2020 года, команда Фонсеки не может выдать хотя бы малую победную серию, в результате чего постепенно теряет позиции в чемпионской гонке.

Ориентировочные составы

«Парма»: Сепе – Пеццелья, Алвеш, Осорио, Лаурини – Куртич, Бругман, Эрнани – Сиприен – Пелле, Карамо.

«Рома»: Лопес – Карсдорп, Манчини, Ибаньес, Б. Перес – Кристанте, Диавара, Пеллегрини – Эль-Шаарави, Майораль, Педро.

Прогноз на матч

Мы считаем, что предстоящий поединок станет очередным результативным матчем для «Пармы» на своем поле, вне зависимости от его исхода. В таких условиях, ставка «Обе команды забьют и ТБ 2.5» за 2,18 от Favbet выглядит очень неплохим предложением.



14 марта, воскресенье