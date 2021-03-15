В матче 27-го тура итальянской Серии А «Рома» на выезде уступила «Парме» со счетом 0:2.
События матча
|55'
|ГОЛ ! С пенальти забил Эрнани Жуниор (Парма).
|9'
|ГОЛ ! Мяч забил Валентин Михэйлэ (Парма).
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Источник — Sport.ua
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