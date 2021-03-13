Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Верю в камбеки Динамо и Шахтера»

Колонка известного тренера о поединках наших грандов в 1/8 финала Лиги Европы

  • 13.03.2021 22:19
  • 1446 просмотров
  • 23 комментария
Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Верю в камбеки Динамо и Шахтера»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный дал оценку выступлению «Динамо» и «Шахтера» в первых матчах 1/8 финала Лиги Европы против «Вильярреала» (0:2) и «Ромы» (0:3), а также оценил шансы украинских клубов на выход в четвертьфинал.

«Я прогнозировал то, что в первых матчах 1/8 финала Лиги Европы «Динамо» и «Шахтер» забьют и смогут победить. Но отмечу то, что я, давая прогнозы, в первую очередь, стараюсь зарядить позитивом всю Украину и футболистов наших команд. Надо показывать, что мы в них верим. Я как тренер это понимаю. А, если рассуждать как болельщик, то я никогда не скажу до матча, что у украинских клубов нет шансов. Я всегда верю в наши клубы на европейской арене. Даже после этих проигрышных матчей я скажу, что шансы есть всегда. Мы знаем много таких примеров. Самый яркий – это, когда «Барселона» проиграла ПСЖ в Париже 0:4, а дома победила 6:1. Шансы есть всегда!

Динамовцы играли с «Вильярреалом» очень организованно и дисциплинированно, выполняя тренерскую установку. Это было видно. Киевляне играли авантюрно, имея подходы к воротам соперника и шансы. Если бы в первом тайме забил Цыганков, наверное, все было бы по-другому в этом поединке. Лучше ли работает с мячом «желтая субмарина»? Конечно, лучше. Это испанская команда. Но посмотрите: «Шахтер» работает с мячом лучше «Ромы». У «горняков» владение было 69%, но счет 0:3. Сейчас не контроль мяча влияет на результат. Да, для меня было удивительно, что у «Вильярреала» проходили разрезающие передачи между линиями. Это мне не очень понравилось. Но динамовцам удалось полностью нейтрализовать Алькасера. Но была снова проблема на стандартах у своих ворот. Мы опять пропустили от центральных защитников. Те же ошибки были в матче с «Брюгге». Об этом сказал и Мирча Луческу. Он прав полностью. С Ван Дейком и Рубеном Диашем такие голы бы не забивались. Но наши молодые ребята сейчас проходят через это все, набираясь опыта. Не нужно им говорить, что вот они что-то не сделали. Когда ты играешь против топовых игроков, они на доли секунды все быстрее делают. Здесь никто не виноват, здесь нужно понимать, что просто соперники более высокого класса и у них прекрасный уровень исполнительского мастерства.

Getty Images/Global Images Ukraine

Можно ли выиграть в Испании у «Вильярреала»? Можно. И нужно. А что «Динамо» может потерять? Ничего. Можно только приобрести. «Вильярреал» в чемпионате играет не очень убедительно, они 13 матчей сыграли вничью. Если бы мы забили в Киеве с тех созданных моментов, непонятно каким был бы итоговый счет. Теперь не нужно думать о счете, нужно подготовиться и сыграть в свою лучшую игру. Главное: нужно не дать «Вильярреалу» делать передачи между линиями. Также нужно поработать над стандартами. И, на мой взгляд, когда мы, динамовцы, пробуем прессинговать, мы соперника наказываем. У испанцев есть потери мяча в опорной зоне, о чем я и говорил. Это происходит в связи с тем, что они делают лишнюю обводку или лишнее касание. Они техничные и пробуют идти в обводку. Если «Динамо» будет играть высоко и будет высокого прессинговать, все получится. У нас тоже хорошие защитники, которые справятся с атаками «желтой субмарины». Мы не дадим им возможности владеть мячом и будем их прессинговать там. Мы лишим их козыря в виде контроля мяча. Я верю, что можно обыграть испанцев на их поле.

По «Шахтеру» ситуация другая. И дело не в счете. Почему-то матчи второй части сезона «горняки» играют не так, как это было в группе Лиги чемпионов. Нет тех кондиций. Не наблюдаю такой картины, когда мяч, например, у Тайсона или Мораеса и большая группа игроков включается. Также пошли разрывы между линиями, я не знаю с чем это связано. Понимая, что нет в расположении высокорослых игроков и что стандарты - это проблема, нужно отодвигать игру от своих ворот. Нужно просто играть подальше, чтоб не давать возможности сопернику зарабатывать штрафные и угловые. Мы же проигрываем все вверху. А разве «Рома» этого не знает? Римляне здорово играют на втором этаже, это их козырь. Но «Шахтер» намного лучше «Ромы» контролирует мяч. А римляне и не состязались в этом с «горняками». Их это не особо интересовало. Их интересовала острота в передней линии.

Меня также интересует, почему «Шахтер» так действовал в обороне. Эль-Шаарави забил второй мяч, обыграв легко двух защитников. Я уверен в том, что в Киеве «Шахтер» совершенно другой матч сыграет. Я был уверен, что в Риме «Шахтер» выиграет, а моменты для голов были. При счете 0:1 должен забивать Мораес, но там вратарь здорово сыграл. «Рома» не такая суперкоманда, с ней можно играть, тем более травмировался Мхитарян, который в этом сезоне имеет в активе 9 голов и 9 ассистов. Но все должны выполнять черновую работу, как это было в матчах с «Интером». Сейчас такого нет. Сейчас некоторые начали тянуть одеяло на себя и недовыполнять в черновой работе. Но тренеры лучше знают, в чем дело.

Не надо опускать головы. Всегда есть шансы. Новая игра – это новый шанс. Забейте сразу и все кардинальным образом изменится. Может ли «Шахтер» играть в атаку? Может и у них есть потенциал. Нужно только обязательно прибавить в отборе мяча и дорабатывать всем до конца. Нужно защитникам научиться страховать друг друга и поддерживать. У «Шахтера» хорошего уровня футболисты и они прекрасно знают, где им нужно прибавлять.

Getty Images/Global Images Ukraine

С позиции тренера на еврокубковой арене я всегда поддерживаю украинские команды, в то же время отмечая какие-то критические моменты, о которых тренеры знают. Я об этом говорю, чтобы это как-то помогло и им, и игрокам. Но стандарты у наших ворот сложны, что для «Динамо», что для «Шахтера». Но молодежь, когда получит необходимые навыки в матчах против таких соперников, будет играть, как часы, также, как и эти соперники.

Наши клубы и так многое сделали, дойдя до 1/8 финала Лиги Европы. «Шахтер» пробился в Лигу Европы с такой группы Лиги чемпионов, а киевляне выиграли борьбу за третье место с крепким «Ференцварошем». А проигрывают все. Из Лиги чемпионов вылетели уже «Барселона» и «Ювентус». А «Интер» вообще вылетел из еврокубков еще в 2020 году. И что теперь?

Зато «Динамо» и «Шахтер» еще играют в еврокубках. Киевляне прошли «Брюгге», хоть все скептически оценивали шансы «Динамо» после первого матча. Можно пройти и «Вильярреал». Не надо заранее опускать руки. Командам и фанатам нужно верить, что все возможно. Я верю, что наши команды могут преподнести сюрпризы и порадовать нас яркими камбеками. Очень важно верить в то, что мы в состоянии обыграть любого соперника.    

Какие в моей карьере были самые яркие камбэки? Ну, например, в Лиге чемпионов 1995/1996 в перерыве матча «Русенборг» - «Спартак» мы с Олегом Романцевым провели с ребятами очень качественный действенный разговор, зарядив их уверенностью. После первого тайма норвежцы вели в счете 2:0, но «Спартак» после нашего эмоционального заряда смог победить 4:2 в Тронхейме. Мы зарядили ребят на позитивный настрой, дав понять, что они ничем не хуже, а лучше соперника. И это сработало.

Также в 2002 году я принял киевский «Арсенал». Уступая крепкой «Волыни» Виталия Кварцяного 0:1 мы смогли победить со счетом 8:1. Тогда хет-трик оформил Алхазава, по дублю оформили Окодува и Полтавец, а также реализовал пенальти Коновалов. Тогда тоже в раздевалке я зарядил ребят на то, что они могут победить и у них все получится. Получилось все тогда очень прекрасно.

Также в Казахстане классные матчи получались, когда я тренировал «Тобол». Был поединок против сильной «Астаны» Олега Протасова. Уже в дебюте матча мы уступали 0:2, но грамотные своевременные тренерские замены помогли исправить ход встречи и «Тобол» выиграл встречу со счетом 3:2. Также была встреча с крепким карагандинским «Шахтером», когда мы уступали 0:1 и выиграли 3:1, во многом благодаря правильному эмоциональному настрою футболистов

Поэтому я верю в то, что «Динамо» и «Шахтер» могут сделать камбеки в матчах Лиги Европы!», - сказал Грозный.

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    alefteev77
      alefteev77, 14.03.2021 00:58
    0
    axylinam, 13.03.2021 22:50
    Самый вменяемый прогноз на эти матчи дал Леоненко,а на него вылили тонны говна
    Давно пора сделать какой-то реестр прогнозов и экспертов, чтобы было хронологически понятно кто реально эксперт, а кто мыльный шарик.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 14.03.2021 00:56
    0
    Igor Avtoigor, 14.03.2021 00:35
    Почему зарубежные СМИ не сеят панику перед предстоящими играми, когда знают соперника на что тот способен? Они вселяют в своих болельщиков уверенность в том что их команда не хуже и даже лучше, ищут позитивный настрой ? А у нас все да наоборот. Народ не умеет видить хорошие стороны. Болельщик остаётся болельщиком своей команды даже когда счёт не имеет значения!
    Какие именно сми часом не представителей топ лиг?
    В нашем случае макс результат это ничья у дк и мин победа шахты, если повезёт
    Ссылка
    seregka1991
      seregka1991, 14.03.2021 00:41
    -3
    Таблеток деду
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    ivan ivanov
    online
      ivan ivanov, 14.03.2021 00:39
    -4
    настоящий патриот, иди в депутаты, нам такие нужны. только там ещё надо будет зазубрить крым нам и россия агрессор, и ты станешь полноценным политиком
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 14.03.2021 00:35
    0
    dd dent, 14.03.2021 00:24
    Просто большинство реалисты и адекватно оценивают шансы
    Почему зарубежные СМИ не сеят панику перед предстоящими играми, когда знают соперника на что тот способен? Они вселяют в своих болельщиков уверенность в том что их команда не хуже и даже лучше, ищут позитивный настрой ? А у нас все да наоборот. Народ не умеет видить хорошие стороны. Болельщик остаётся болельщиком своей команды даже когда счёт не имеет значения!
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 14.03.2021 00:24
    +2
    Igor Avtoigor, 14.03.2021 00:15
    Кому нужны такие как тут горе болельщики (те что ниже прокомментировали), которые насмехаются над своими командами, от таких никогда ничего хорошего можно не ждать, только флюиды свои тут раскидывают профессора футбола Человек искренне решил этим постом поддержать наши команды, заставить поверить в них, видь надежда умирает последней и шансы все ещё остаются.
    Просто большинство реалисты и адекватно оценивают шансы
    Ссылка
    fifadinamo
      fifadinamo, 14.03.2021 00:16
    +2
    Что за сборище плакальщиц.... это футбол в 1/8 лиги европы, и сдесь играют лучшие из лучших, в том числе две украинские команды. 8 ой год война с мордором, 2 ой год под пресом коронавирусных многоходовок, внутриполитическая и экономическая жопа - а у нас интереснейший чемпионат что в премьере что в первой лиге и две команды в еврокубках. На даный момент похвастатся наличием 2 ух и более команд в еврокуюбках могут только 5 стран Испания Италия Англия Германия и Украина и это из 53 стран участвующих в розыграше... Грозный прав и статья хорошая.
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 14.03.2021 00:15
    +1
    Кому нужны такие как тут горе болельщики (те что ниже прокомментировали), которые насмехаются над своими командами, от таких никогда ничего хорошего можно не ждать, только флюиды свои тут раскидывают профессора футбола Человек искренне решил этим постом поддержать наши команды, заставить поверить в них, видь надежда умирает последней и шансы все ещё остаются.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 13.03.2021 23:32
    -3
    Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Верю по сей день в деда мороза»
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 13.03.2021 23:29
    -2
    Ну кто-то и в эльфов верит
    Ссылка
    Милчел Авек
      Милчел Авек, 13.03.2021 23:24
    -3
    С такой игрой, я бы лучше поставил на каминг-аут наших игроков, чем на их камбек.
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 13.03.2021 23:14
    -3
    Завжди був неадекватним дурнем. Тут потрібно критикувати, піднімати питання про рівень гравців, а він тут в "корпоративну солідарність" грається. Тряпка
    Ссылка
    Grigorio666
    online
      Grigorio666, 13.03.2021 23:13
    -4
    Trollface, 13.03.2021 22:32
    Какой камбек? Не забили даже одного гола.
    Хотя б СПРАВДІ ШАХТАР міг би зробити камбек, але не в даний час ------ головне хоть якісь очки наберіть для країни, хоть би 1-2 голи забили і не позорно зіграли б. А в Динамо Луческу думаю спробує молодь - може якусь нічейку РОЗКАТАЮТЬ, хоча знаючи тренера Вільяреала і гравців, будуть тероризувати ворота цілий матч і іспанська молодь захоче себе показати, може і бути 4:0 і 5:0
    Ссылка
    Grigorio666
    online
      Grigorio666, 13.03.2021 23:07
    -2
    В Динамо немає кому забивати, а Шахтар зовсім зазнався, - грає(СТАРАЄТЬСЯ) тільки молодь - ДОДО, ТЕТЕ і Соломон, а Ісмаїлі - взагалі не в формі, Тайсон - якісь псіхи свої показує, Мораєс - трохи останнім часом здав(також кондиції слабенькі), ну а Марлос - щось пробував спочатку, а потім по полю ходив пішки ------ ВОНИ ЛІДЕРИ КОМАНДИ і ПОВИННІ ВЕСТИ ЗА СОБОЮ, як це було не так давно в інших матчах, і не важливо було хто в них в суперниках чи Рух і Львів чи Реал і Інтер????!!!!!! Та ще й Степаненко не грав!!!!!!
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 13.03.2021 22:57
    -3
    Много текста...
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 13.03.2021 22:50
    +4
    Самый вменяемый прогноз на эти матчи дал Леоненко,а на него вылили тонны говна
    Ссылка
    syrkis-shybkis
    online
      syrkis-shybkis, 13.03.2021 22:47
    -3
    Верю,что Металлист в 2023 году будет чемпионом!
    Ссылка
    Serhiy (Миколаїв)
    online
      Serhiy (Миколаїв), 13.03.2021 22:47
    -3
    Я тако ж вірю) наступного сезону вони обов'язково повернуться.
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 13.03.2021 22:46
    -3
    После того как прочитал что привёл пример камбека Барсы перестал читать. У Динамо ни одного момента это на своём поле, в гостях может ничейку вымучат это чудо. Шахтёр 2 полумомента было, при большом везении минимальная победа
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 13.03.2021 22:44
    -3
    Какие камбеки? Неадекват
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 13.03.2021 22:50
    +4
    Самый вменяемый прогноз на эти матчи дал Леоненко,а на него вылили тонны говна
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 14.03.2021 00:24
    +2
    Igor Avtoigor, 14.03.2021 00:15
    Кому нужны такие как тут горе болельщики (те что ниже прокомментировали), которые насмехаются над своими командами, от таких никогда ничего хорошего можно не ждать, только флюиды свои тут раскидывают профессора футбола Человек искренне решил этим постом поддержать наши команды, заставить поверить в них, видь надежда умирает последней и шансы все ещё остаются.
    Просто большинство реалисты и адекватно оценивают шансы
    Ссылка
    fifadinamo
    online
      fifadinamo, 14.03.2021 00:16
    +2
    Что за сборище плакальщиц.... это футбол в 1/8 лиги европы, и сдесь играют лучшие из лучших, в том числе две украинские команды. 8 ой год война с мордором, 2 ой год под пресом коронавирусных многоходовок, внутриполитическая и экономическая жопа - а у нас интереснейший чемпионат что в премьере что в первой лиге и две команды в еврокубках. На даный момент похвастатся наличием 2 ух и более команд в еврокуюбках могут только 5 стран Испания Италия Англия Германия и Украина и это из 53 стран участвующих в розыграше... Грозный прав и статья хорошая.
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 14.03.2021 00:15
    +1
    Кому нужны такие как тут горе болельщики (те что ниже прокомментировали), которые насмехаются над своими командами, от таких никогда ничего хорошего можно не ждать, только флюиды свои тут раскидывают профессора футбола Человек искренне решил этим постом поддержать наши команды, заставить поверить в них, видь надежда умирает последней и шансы все ещё остаются.
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 14.03.2021 00:58
    0
    axylinam, 13.03.2021 22:50
    Самый вменяемый прогноз на эти матчи дал Леоненко,а на него вылили тонны говна
    Давно пора сделать какой-то реестр прогнозов и экспертов, чтобы было хронологически понятно кто реально эксперт, а кто мыльный шарик.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 14.03.2021 00:56
    0
    Igor Avtoigor, 14.03.2021 00:35
    Почему зарубежные СМИ не сеят панику перед предстоящими играми, когда знают соперника на что тот способен? Они вселяют в своих болельщиков уверенность в том что их команда не хуже и даже лучше, ищут позитивный настрой ? А у нас все да наоборот. Народ не умеет видить хорошие стороны. Болельщик остаётся болельщиком своей команды даже когда счёт не имеет значения!
    Какие именно сми часом не представителей топ лиг?
    В нашем случае макс результат это ничья у дк и мин победа шахты, если повезёт
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 14.03.2021 00:35
    0
    dd dent, 14.03.2021 00:24
    Просто большинство реалисты и адекватно оценивают шансы
    Почему зарубежные СМИ не сеят панику перед предстоящими играми, когда знают соперника на что тот способен? Они вселяют в своих болельщиков уверенность в том что их команда не хуже и даже лучше, ищут позитивный настрой ? А у нас все да наоборот. Народ не умеет видить хорошие стороны. Болельщик остаётся болельщиком своей команды даже когда счёт не имеет значения!
    Ссылка
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