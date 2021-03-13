Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Верю в камбеки Динамо и Шахтера»

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный дал оценку выступлению «Динамо» и «Шахтера» в первых матчах 1/8 финала Лиги Европы против «Вильярреала» (0:2) и «Ромы» (0:3), а также оценил шансы украинских клубов на выход в четвертьфинал.

«Я прогнозировал то, что в первых матчах 1/8 финала Лиги Европы «Динамо» и «Шахтер» забьют и смогут победить. Но отмечу то, что я, давая прогнозы, в первую очередь, стараюсь зарядить позитивом всю Украину и футболистов наших команд. Надо показывать, что мы в них верим. Я как тренер это понимаю. А, если рассуждать как болельщик, то я никогда не скажу до матча, что у украинских клубов нет шансов. Я всегда верю в наши клубы на европейской арене. Даже после этих проигрышных матчей я скажу, что шансы есть всегда. Мы знаем много таких примеров. Самый яркий – это, когда «Барселона» проиграла ПСЖ в Париже 0:4, а дома победила 6:1. Шансы есть всегда!

Динамовцы играли с «Вильярреалом» очень организованно и дисциплинированно, выполняя тренерскую установку. Это было видно. Киевляне играли авантюрно, имея подходы к воротам соперника и шансы. Если бы в первом тайме забил Цыганков, наверное, все было бы по-другому в этом поединке. Лучше ли работает с мячом «желтая субмарина»? Конечно, лучше. Это испанская команда. Но посмотрите: «Шахтер» работает с мячом лучше «Ромы». У «горняков» владение было 69%, но счет 0:3. Сейчас не контроль мяча влияет на результат. Да, для меня было удивительно, что у «Вильярреала» проходили разрезающие передачи между линиями. Это мне не очень понравилось. Но динамовцам удалось полностью нейтрализовать Алькасера. Но была снова проблема на стандартах у своих ворот. Мы опять пропустили от центральных защитников. Те же ошибки были в матче с «Брюгге». Об этом сказал и Мирча Луческу. Он прав полностью. С Ван Дейком и Рубеном Диашем такие голы бы не забивались. Но наши молодые ребята сейчас проходят через это все, набираясь опыта. Не нужно им говорить, что вот они что-то не сделали. Когда ты играешь против топовых игроков, они на доли секунды все быстрее делают. Здесь никто не виноват, здесь нужно понимать, что просто соперники более высокого класса и у них прекрасный уровень исполнительского мастерства.

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Можно ли выиграть в Испании у «Вильярреала»? Можно. И нужно. А что «Динамо» может потерять? Ничего. Можно только приобрести. «Вильярреал» в чемпионате играет не очень убедительно, они 13 матчей сыграли вничью. Если бы мы забили в Киеве с тех созданных моментов, непонятно каким был бы итоговый счет. Теперь не нужно думать о счете, нужно подготовиться и сыграть в свою лучшую игру. Главное: нужно не дать «Вильярреалу» делать передачи между линиями. Также нужно поработать над стандартами. И, на мой взгляд, когда мы, динамовцы, пробуем прессинговать, мы соперника наказываем. У испанцев есть потери мяча в опорной зоне, о чем я и говорил. Это происходит в связи с тем, что они делают лишнюю обводку или лишнее касание. Они техничные и пробуют идти в обводку. Если «Динамо» будет играть высоко и будет высокого прессинговать, все получится. У нас тоже хорошие защитники, которые справятся с атаками «желтой субмарины». Мы не дадим им возможности владеть мячом и будем их прессинговать там. Мы лишим их козыря в виде контроля мяча. Я верю, что можно обыграть испанцев на их поле.

По «Шахтеру» ситуация другая. И дело не в счете. Почему-то матчи второй части сезона «горняки» играют не так, как это было в группе Лиги чемпионов. Нет тех кондиций. Не наблюдаю такой картины, когда мяч, например, у Тайсона или Мораеса и большая группа игроков включается. Также пошли разрывы между линиями, я не знаю с чем это связано. Понимая, что нет в расположении высокорослых игроков и что стандарты - это проблема, нужно отодвигать игру от своих ворот. Нужно просто играть подальше, чтоб не давать возможности сопернику зарабатывать штрафные и угловые. Мы же проигрываем все вверху. А разве «Рома» этого не знает? Римляне здорово играют на втором этаже, это их козырь. Но «Шахтер» намного лучше «Ромы» контролирует мяч. А римляне и не состязались в этом с «горняками». Их это не особо интересовало. Их интересовала острота в передней линии.

Меня также интересует, почему «Шахтер» так действовал в обороне. Эль-Шаарави забил второй мяч, обыграв легко двух защитников. Я уверен в том, что в Киеве «Шахтер» совершенно другой матч сыграет. Я был уверен, что в Риме «Шахтер» выиграет, а моменты для голов были. При счете 0:1 должен забивать Мораес, но там вратарь здорово сыграл. «Рома» не такая суперкоманда, с ней можно играть, тем более травмировался Мхитарян, который в этом сезоне имеет в активе 9 голов и 9 ассистов. Но все должны выполнять черновую работу, как это было в матчах с «Интером». Сейчас такого нет. Сейчас некоторые начали тянуть одеяло на себя и недовыполнять в черновой работе. Но тренеры лучше знают, в чем дело.

Не надо опускать головы. Всегда есть шансы. Новая игра – это новый шанс. Забейте сразу и все кардинальным образом изменится. Может ли «Шахтер» играть в атаку? Может и у них есть потенциал. Нужно только обязательно прибавить в отборе мяча и дорабатывать всем до конца. Нужно защитникам научиться страховать друг друга и поддерживать. У «Шахтера» хорошего уровня футболисты и они прекрасно знают, где им нужно прибавлять.

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С позиции тренера на еврокубковой арене я всегда поддерживаю украинские команды, в то же время отмечая какие-то критические моменты, о которых тренеры знают. Я об этом говорю, чтобы это как-то помогло и им, и игрокам. Но стандарты у наших ворот сложны, что для «Динамо», что для «Шахтера». Но молодежь, когда получит необходимые навыки в матчах против таких соперников, будет играть, как часы, также, как и эти соперники.

Наши клубы и так многое сделали, дойдя до 1/8 финала Лиги Европы. «Шахтер» пробился в Лигу Европы с такой группы Лиги чемпионов, а киевляне выиграли борьбу за третье место с крепким «Ференцварошем». А проигрывают все. Из Лиги чемпионов вылетели уже «Барселона» и «Ювентус». А «Интер» вообще вылетел из еврокубков еще в 2020 году. И что теперь?

Зато «Динамо» и «Шахтер» еще играют в еврокубках. Киевляне прошли «Брюгге», хоть все скептически оценивали шансы «Динамо» после первого матча. Можно пройти и «Вильярреал». Не надо заранее опускать руки. Командам и фанатам нужно верить, что все возможно. Я верю, что наши команды могут преподнести сюрпризы и порадовать нас яркими камбеками. Очень важно верить в то, что мы в состоянии обыграть любого соперника.

Какие в моей карьере были самые яркие камбэки? Ну, например, в Лиге чемпионов 1995/1996 в перерыве матча «Русенборг» - «Спартак» мы с Олегом Романцевым провели с ребятами очень качественный действенный разговор, зарядив их уверенностью. После первого тайма норвежцы вели в счете 2:0, но «Спартак» после нашего эмоционального заряда смог победить 4:2 в Тронхейме. Мы зарядили ребят на позитивный настрой, дав понять, что они ничем не хуже, а лучше соперника. И это сработало.

Также в 2002 году я принял киевский «Арсенал». Уступая крепкой «Волыни» Виталия Кварцяного 0:1 мы смогли победить со счетом 8:1. Тогда хет-трик оформил Алхазава, по дублю оформили Окодува и Полтавец, а также реализовал пенальти Коновалов. Тогда тоже в раздевалке я зарядил ребят на то, что они могут победить и у них все получится. Получилось все тогда очень прекрасно.

Также в Казахстане классные матчи получались, когда я тренировал «Тобол». Был поединок против сильной «Астаны» Олега Протасова. Уже в дебюте матча мы уступали 0:2, но грамотные своевременные тренерские замены помогли исправить ход встречи и «Тобол» выиграл встречу со счетом 3:2. Также была встреча с крепким карагандинским «Шахтером», когда мы уступали 0:1 и выиграли 3:1, во многом благодаря правильному эмоциональному настрою футболистов

Поэтому я верю в то, что «Динамо» и «Шахтер» могут сделать камбеки в матчах Лиги Европы!», - сказал Грозный.