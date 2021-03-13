18-й тур
Минай
0 : 1
Ингулец
13.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ЛАВРИНЕНКО: «Такие матчи красивыми не бывают, цена ошибки слишком высока»

Главный тренер «Ингульца» высказался о победе над «Минаем»

  • 13.03.2021 17:30
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  • 1 комментарий
ЛАВРИНЕНКО: «Такие матчи красивыми не бывают, цена ошибки слишком высока»
© Футбол 1/2/3. Сергей Лавриненко

«Ингулец» одержал минимальную победу над «Минаем» (1:0) в матче 18-го тура УПЛ. Наставник команды из Петрово Сергей Лавриненко прокомментировал этот результат.

«Игра была сложная. Мы подходили, как и «Минай», с большими потерями. Нам лучше удался отрезок в 30-35 минут первого тайма, когда мы забили гол.

Мы выглядели предпочтительнее. Планировали прессинговать, удалось забить. Такие матчи красивыми не бывают, потому что цена ошибки очень высока.

Во втором тайме мы хотели играть вторым номером, использовать свободные зоны. Отчасти это и заслуга «Миная», они большими силами шли и пытались отыграться. Но и мы хотели использовать пространство, были хорошие контратаки, тот же Щедрый мог забить, у Ники был момент. Слава богу, удержали это минимальное преимущество», - сказал Лавриненко.

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
    umnuy2
    online
      umnuy2, 13.03.2021 17:42
    -1
    а у вас были красивые матчи когда-то....Зирка и то в прощлую коденцию и ДК прибивала 2-0 и с шахтой 2-4 играла а вы играете в уродский футбик
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