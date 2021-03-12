В субботу, 13 марта, состоится поединок восемнадцатого тура чемпионата Украины, в котором «Минай» встретится с «Ингульцом». Матч пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард» и начнется в 14:00.

Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы и набрали одинаковое количество очков. «Ингулец» является самой миролюбивой командой текущего первенства. Вот и в 2021 году петровцы уже дважды сыграли вничью, причем с соперниками, которые ведут борьбу за еврокубковую зону («Ворскла» и «Колос»). «Минай» в прошлом туре с разгромным счетом проиграл киевскому «Динамо». В первом круге соперники сыграли вничью со счетом 1:1. Оба гола были забиты с пенальти в первом тайме. Сначала результативным ударом отметился Нуриев, а затем Ситчинава сравнял результат. Интересно, что «Минай» и «Ингулец играли вничью в четырех очных противостояниях подряд.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Минай» – «Ингулец».