18-й тур
Минай
0 : 0
Ингулец
13.03.2021 14:00   ТВ-трансляция: 

Минай – Ингулец. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 18 тура чемпионата Украины

  • 12.03.2021 12:33
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Минай – Ингулец. Текстовая трансляция матча
© УПЛ

В субботу, 13 марта, состоится поединок восемнадцатого тура чемпионата Украины, в котором «Минай» встретится с «Ингульцом». Матч пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард» и начнется в 14:00.

Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы и набрали одинаковое количество очков. «Ингулец» является самой миролюбивой командой текущего первенства. Вот и в 2021 году петровцы уже дважды сыграли вничью, причем с соперниками, которые ведут борьбу за еврокубковую зону («Ворскла» и «Колос»). «Минай» в прошлом туре с разгромным счетом проиграл киевскому «Динамо». В первом круге соперники сыграли вничью со счетом 1:1. Оба гола были забиты с пенальти в первом тайме. Сначала результативным ударом отметился Нуриев, а затем Ситчинава сравнял результат. Интересно, что «Минай» и «Ингулец играли вничью в четырех очных противостояниях подряд.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Минай» – «Ингулец».

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Александр Снитко, Sport.ua

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