В субботу, 13 марта, в Лондоне на поле стадиона «Крэйвен Коттедж» состоится матч 28 тура чемпионата Англии, в котором «Фулхэм» примет «Манчестер Сити».

«Фулхэм»

Команда Скотта Паркера в текущей таблице английской Премьер-лиги занимает 18 место, возглавляя трио аутсайдеров. В ее активе 26 очков в 28 сыгранных поединках (5 побед, 11 ничьих, 12 поражений). На своем поле «дачники» взяли 10 очков, проведя 14 поединков (2 победы, 4 ничьи, 8 поражений). В нынешней АПЛ у «Фулхэма» самые слабые показатели наравне с «Брайтоном» и «Шеффилд Юнайтед».

В своем последнем на сегодня матче команда обыграла на выезде «Ливерпуль» (1:0), а перед этим в родных стенах уступила «Тоттенхэму» (0:1). Поражение от «шпор» прервало сразу пятиматчевую серию игр «дачников» без поражений (2 победы, 3 ничьи).

Стоит отметить, что у «Фулхэма» лишь четвертый снизу показатель общего количества побед в чемпионате (5 выигрышей, как и у «Брайтона»), зато лучший показатель по количеству ничейных встреч (11 матчей, как вновь и у «Брайтона»).

Против «Сити» не смогут сыграть травмированные у «Фулхэма» Кэрни и Родак.

«Манчестер Сити»

Команда Хосепа Гвардиолы подходит к визиту в Лондон в статусе лидера чемпионата Англии. У нее 68 очков в 29 проведенных матчах (21 победа, 5 ничьих, 3 поражения). В предыдущем поединке «горожане» обыграли дома «Саутгемптон» (5:2), чем закрыли домашнюю неудачу в дерби с «Манчестер Юнайтед» (0:2, 7 марта), которая, напомним, на отметки в 15 поединков прервала победную серию коллектива в АПЛ.

По достижениям на выезде у «Сити» по лиге нынче третий результат – 30 очков в 13 матчах (9 побед, 3 ничьи, 1 поражение). Но необходимо заметить, что лидирующие «Лестер» (34 пункта) и «Манчестер Юнайтед» (33 очка) провели на два матча больше, чем «горожане».

Согласно официальной информации, в лазарете «Манчестер Сити», как и прежде, остается лишь один-единственный Аке. Остальные игроки находятся в игровой обойме у Гвардиолы.

История встреч

В английской Премьер-лиге клубы провели между собой 27 встреч. «Фулхэм» одержал победы в 4 поединках, включая один на своем поле. На счету у «Манчестер Сити» 14 выигрышей – по семь на своем поле и в гостях. В 9 встречах соперники расходились миром.

В поединке первого круга текущего чемпионата Англии, который состоялся 5 декабря 2020 года в Манчестере, хозяева победили со счетом 2:0.

Ориентировочные составы:

«Фулхэм»: Ареаля, Аина, Андерсен, Адарабиойо, Робинсон, Б. Рид, Лемина, Х. Рид, Лукман, Маджа, Кавалейру.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Зинченко, Рубен Диаш, Стоунз, Жоау Канселу, Гюндоган, Родриго, Бернарду Силва, Стерлинг, Фоден, Марез.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в этом матче победят гости, а потому нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.35 по линии Parimatch.

13 марта, суббота