Фулхэм – Манчестер Сити – 0:3. Видео голов и обзор матча

В поединке 28 тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» разгромил «Фулхэм» со счетом 3:0.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
События матча
|61'
|ГОЛ ! С пенальти забил Кун Агуэро (Ман Сити).
|56'
|ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Жезус (Ман Сити).
|47'
|ГОЛ ! Мяч забил Джон Стоунс (Ман Сити).
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Источник — YouTube
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