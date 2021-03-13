Манчестер Сити без помощи Зинченко справился с Фулхэмом на выезде

В рамках 28-го тур АПЛ «Манчестер Сити» на выезде сломил сопротивление «Фулхэма».
Команды в первой половине встречи не забивали, но в начале второго тайма парни Пепа Гвардиолы трижды поразили ворота соперников.
Украинский легионер «Манчестер Сити» Александр Зинченко на поле не появился.
Ранее «Кристал Пэлас» обыграл «Вест Бромвич», а «Эвертон» уступил «Бернли».
Чемпионат Англии. 28-й тур
«Фулхэм» – «Манчестер Сити» – 0:3
Голы: 0:1 – 47 Стоунз, 0:2 – 56 Габриэл Жезус, 0:3 – 60, пенальти Агуэро.
«Фулхэм» – Ареоля, Айна, Адарабиойо, Андерсен, Тете, Лемина (Онома, 73), Замбо-Ангисса, Кавалейру (Робинсон, 80), Лофтус-Чик (Митрович, 63), Лукман, Рид.
«Манчестер Сити» – Эдерсон, Менди, Стоунз, Рубен Диаш (Эрик Гарсия, 75), Жоау Канселу, Родри, Бернарду Силва (Фернандиньо, 67), Ферран Торрес, Лапорт, Агуэро, Габриэл Жезус.
«Кристал Пэлас» – «Вест Бромвич» – 1:0
Гол: 1:0 – 37, пенальти Миливоевич.
«Эвертон» – «Бернли» – 1:2
Голы: 0:1 – 13 Вуд, 0:2 – 24 Макнил, 1:2 – 32 Кэлверт-Льюин.
Источник — Sport.ua
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