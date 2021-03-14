В поединке 28-го тура чемпионата Англии по футболу «Эвертон» дома уступил «Бернли» со счетом 1:2.
Смотрите видео голов и обзор матча:
«Эвертон» — «Бернли»— 1:2
Голы: Калверт-Льюин, 32 - Вуд, 13, Макнил, 25.
События матча
|32'
|ГОЛ ! Мяч забил Доминик Кэлверт-Льюин (Эвертон).
|25'
|ГОЛ ! Мяч забил Дуайт Макнил (Бёрнли).
|13'
|ГОЛ ! Мяч забил Крис Вуд (Бёрнли).
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Источник — Setanta Sports Ukraine
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