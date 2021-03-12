В субботу, 13 марта, состоится матч 28-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Эвертон» на домашнем стадионе «Гудисон Парк» примет «Бернли». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

«Эвертон»

Команда Карло Анчелотти претендует на выход как в Лигу Европы, так и в Лигу чемпионов. После 27 сыгранных матчей «ириски» занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата и отстают от четвертой позиции, на которой лондонский «Челси», на четыре балла. Но позади грозные «Тоттенхэм» и «Ливерпуль», которые также не намерены оставаться без еврокубков.

В последних четырех поединках «Эвертон» одержал три победы. Небольшая успешная серия была прервана в первый день нынешней недели, тогда подопечные Анчелотти проиграли вышеупомянутому «Челси» (0:2), потеряв возможность вплотную приблизиться к прямому конкуренту. Теперь «ирискам» нужно стараться набирать максимум очков.

«Бернли»

Команда Шона Дайча о еврокубках пока может только мечтать. В прошлом сезоне «бордовые» финишировали на десятом месте, а в этом пока ведут борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе. После 28 сыгранных матчей у «Бернли» 15 место с 30 очками в активе. Над зоной вылета скромный гандикап в четыре балла.

В последних пяти поединках подопечные Дайча не одержали ни одной победы, но в то же время проиграли лишь раз (четыре поединка завершились с ничейным исходом). В марте «Бернли» сыграл вничью с «Лестером» и лондонским «Арсеналом» с одинаковым счетом 1:1, так что эта команда способна создать проблемы и «Эвертону».

Ориентировочные составы

«Эвертон»: Пикфорд – Годфри, Кин, Холгейт, Динь, Дукуре, Гомиш, Ивоби, Бернард, Ришарлисон, Калверт-Левин.

«Бернли»: Попе – Лоутон, Тарковски, Ми, Тэйлор, Гудмундссон, Вэствуд, Браунхилл, Макнил, Выдра, Вуд.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что хозяева одержат победу, а потому нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.91 по линии Parimatch.

13 марта, суббота