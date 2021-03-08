Рейтинг WTA. Новый рекорд Снигур, дебют Таусон в топ-100

На прошлой недели у женщин состоялись два турнира. На более престижном в Дохе победу праздновала десятая ракетка мира Петра Квитова, которая в финале обыграла экс-лидера мирового рейтинга Гарбинье Мугурусу.

На менее значимом турнире в Лионе свою дебютный титул взяла перспективная 18-летняя датчанка Клара Таусон, которая два года назад выигрывала юниорский Australian Open, что на два года позже, чем Марта Костюк. Таусон с этой недели впервые вошла в сотню лучших теннисисток мира.

В топ-30 после прошлой недели без изменений. Новые рекорды также установили Джессика Пегула (36) и Фиона Ферро (39).

Топ-10 рейтинга WTA

Что касается украинок, то практически все немного ухудшили свои показатели. Единственным большим позитивом является новый личный рекорд Дарьи Снигур, которой дошли очки за выигранный турнир ITF во Франции. Теперь Даша во второй сотне.

Украинки в рейтинге WTA

В Чемпионской гонке Элина Свитолина немного подтягивается к топ-8, но пока что еще рано судить о каких-то перспективах, слишком мало прошло времени.

Чемпионская гонка WTA