Рейтинг WTA. Новый рекорд Снигур, дебют Таусон в топ-100

В верхних эшелонах все стабильно

  • 08.03.2021 09:35
  • 163 просмотра
  • 0 комментариев
Рейтинг WTA. Новый рекорд Снигур, дебют Таусон в топ-100
© ITF. Дарья Снигур

На прошлой недели у женщин состоялись два турнира. На более престижном в Дохе победу праздновала десятая ракетка мира Петра Квитова, которая в финале обыграла экс-лидера мирового рейтинга Гарбинье Мугурусу.

На менее значимом турнире в Лионе свою дебютный титул взяла перспективная 18-летняя датчанка Клара Таусон, которая два года назад выигрывала юниорский Australian Open, что на два года позже, чем Марта Костюк. Таусон с этой недели впервые вошла в сотню лучших теннисисток мира.

В топ-30 после прошлой недели без изменений. Новые рекорды также установили Джессика Пегула (36) и Фиона Ферро (39).

Топ-10 рейтинга WTA

Что касается украинок, то практически все немного ухудшили свои показатели. Единственным большим позитивом является новый личный рекорд Дарьи Снигур, которой дошли очки за выигранный турнир ITF во Франции. Теперь Даша во второй сотне.

Украинки в рейтинге WTA

В Чемпионской гонке Элина Свитолина немного подтягивается к топ-8, но пока что еще рано судить о каких-то перспективах, слишком мало прошло времени.

Чемпионская гонка WTA

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности