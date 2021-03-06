Квитова во второй раз обыграла Мугурусу в финале турнира в Дохе

Три года назад их встреча в Катаре также завершилась победой чешской теннисистки

  • 06.03.2021 19:00
  • 487 просмотров
  • 1 комментарий
Квитова во второй раз обыграла Мугурусу в финале турнира в Дохе
© Jimmie48 Photography. Гарбинье Мугуруса и Петра Квитова

На турнире WTA 500 в Дохе состоялся финальный матч.

Четвертый номер посева Петра Квитова в поединке за титул с огромным преимуществом одолела экс-первую ракетку мира Гарбинье Мугурусу. 

Доха. Финал

 Петра Квитова [4] –  Гарбинье Мугуруса – 6:2, 6:1

Любопытно, что три года назад был такой же состав участниц финального матча в Дохе. И тогда тоже победила чешка, только в трех сетах. В прошлом году Петра также была в одном шаге от победы, но уступила в финале Арине Соболенко.

На данный момент Квитова имеет пятиматчевую победную серию против Мугурусы. Единственная победа испанки над чешкой состоялась в 2015 году.
 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    captain2009
    online
      captain2009, 06.03.2021 19:15
    +1
    Браво, Петра! Вітання з перемогою! Завжди вболіваю за Квітову, тому сьогодні щиро зрадів її перемозі! Змусила іспанку багато помилятися, розвалила її гру і заслуженно перемогла. Двадцять восьма перемога в кар'єрі, і сподіваюся, що далеко не остання.
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    captain2009
    online
      captain2009, 06.03.2021 19:15
    +1
    Браво, Петра! Вітання з перемогою! Завжди вболіваю за Квітову, тому сьогодні щиро зрадів її перемозі! Змусила іспанку багато помилятися, розвалила її гру і заслуженно перемогла. Двадцять восьма перемога в кар'єрі, і сподіваюся, що далеко не остання.
    Ссылка
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