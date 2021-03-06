Квитова во второй раз обыграла Мугурусу в финале турнира в Дохе

На турнире WTA 500 в Дохе состоялся финальный матч.

Четвертый номер посева Петра Квитова в поединке за титул с огромным преимуществом одолела экс-первую ракетку мира Гарбинье Мугурусу.

Доха. Финал

Петра Квитова [4] – Гарбинье Мугуруса – 6:2, 6:1

Любопытно, что три года назад был такой же состав участниц финального матча в Дохе. И тогда тоже победила чешка, только в трех сетах. В прошлом году Петра также была в одном шаге от победы, но уступила в финале Арине Соболенко.

На данный момент Квитова имеет пятиматчевую победную серию против Мугурусы. Единственная победа испанки над чешкой состоялась в 2015 году.

