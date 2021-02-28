Первый титул с 2019-го. Снигур выиграла турнир ITF во Франции

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№222 WTA) стала победительницей хардового турнира ITF во французском Пуатье.
В матче за титул украинка, посеянная под седьмым номером, одолела Клару Бюрель из Франции (№217 WTA).
Пуатье. Финал
Дарья Снигур (Украина) – Клара Бюрель (Франция) – 6:3, 2:6, 7:5
Для Снигур это третий титул подобной категории. Первый два она выиграла в 2019-м году также на хардовом покрытии.
Напомним, Снигур – действующая чемпионка юниорского Уимблдона.
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Источник — Sport.ua
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