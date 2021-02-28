Первый титул с 2019-го. Снигур выиграла турнир ITF во Франции

Украинка одержала победу на соревнованиях в Пуатье

  • 28.02.2021 17:18
  • 297 просмотров
  • 2 комментария
Первый титул с 2019-го. Снигур выиграла турнир ITF во Франции
© FFT

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№222 WTA) стала победительницей хардового турнира ITF во французском Пуатье.

В матче за титул украинка, посеянная под седьмым номером, одолела Клару Бюрель из Франции (№217 WTA).

Пуатье. Финал
Дарья Снигур (Украина) – Клара Бюрель (Франция) – 6:3, 2:6, 7:5

Для Снигур это третий титул подобной категории. Первый два она выиграла в 2019-м году также на хардовом покрытии.

Напомним, Снигур – действующая чемпионка юниорского Уимблдона.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    ОЛЕГ ОЛЕЩЕНКО
    online
      ОЛЕГ ОЛЕЩЕНКО, 28.02.2021 17:29
    0
    А чому по ТВ не показали? Я і в інтернеті не знайшов. Вітаю Снігур з перемогою!
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 28.02.2021 17:23
    +3
    С почином!
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 28.02.2021 17:23
    +3
    С почином!
    Ссылка
    ОЛЕГ ОЛЕЩЕНКО
    online
      ОЛЕГ ОЛЕЩЕНКО, 28.02.2021 17:29
    0
    А чому по ТВ не показали? Я і в інтернеті не знайшов. Вітаю Снігур з перемогою!
    Ссылка
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