Первый титул с 2019-го. Снигур выиграла турнир ITF во Франции

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№222 WTA) стала победительницей хардового турнира ITF во французском Пуатье.

В матче за титул украинка, посеянная под седьмым номером, одолела Клару Бюрель из Франции (№217 WTA).

Пуатье. Финал

Дарья Снигур (Украина) – Клара Бюрель (Франция) – 6:3, 2:6, 7:5

Для Снигур это третий титул подобной категории. Первый два она выиграла в 2019-м году также на хардовом покрытии.

Напомним, Снигур – действующая чемпионка юниорского Уимблдона.